21 января 2026 в 14:53

Брат бывшего сирийского лидера ушел из жизни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад, дядя экс-президента Башара Асада, скончался в возрасте 88 лет, сообщил телеканал Syria TV. Подробности обстоятельств его смерти в эфире не раскрывались.

Рифат Асад, младший брат бывшего президента Хафеза Асада, находился за границей с 1984 года после провалившейся попытки государственного переворота, сохраняя при этом формальный государственный пост. В 2021 году ему было позволено вернуться в Сирию с условием отказа от участия в политической жизни страны.

Ранее экс-посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил о смерти бывшего дипломата Петра Стегния, работавшего послом в Кувейте, Турции и Израиле. Он отметил, что покойный оставил след в науке, создавая труды о малоизвестных фактах внешней политики.

Кроме того, региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сообщила о смерти бывшего главы Нижнесергинского района Свердловской области Валерия Еремеева. Отмечается, что он руководил территорией 18 лет и скончался спустя два месяца после ухода с поста.

