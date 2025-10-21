«Убил» СССР и «лег» под Запад: пять преступлений Горбачева перед Родиной

Ровно 45 лет назад, 21 ноября 1980 года, Михаил Горбачев был избран членом Политбюро ЦК КПСС. Попадание в руководящий орган Компартии СССР открыло 49-летнему аппаратчику путь на вершину советского политического олимпа. Однако в итоге правление Горбачева привело к трагедии распада СССР и утрате того, что нарабатывалось в России тысячи лет. Как первый и последний президент СССР сошелся с Западом и мог ли он остановить распад огромной страны — в материале NEWS.ru.

Как Горбачев пришел к власти

Карьера Михаила Горбачева, агронома-экономиста по образованию, началась вскоре после окончания Ставропольского сельскохозяйственного института. Он быстро получил работу в краевой прокуратуре, а уже через несколько дней его перевели на пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации в ставропольском комитете Всесоюзного ленинского коммунистического союза (ВЛКСМ), где в середине 1950-х он получил должность первого секретаря.

В начале 1960-х по предложению главы краевого комитета КПСС Федора Кулакова Горбачев перешел на партийную работу — сначала работал организатором местного колхозно-совхозного управления, затем стал первым секретарем горкома КПСС. Еще позже — возглавил всю партийную организацию края. Уже в начале 1970-х стал членом Центрального комитета партии — в этот период состоялось его знакомство с будущим генсеком Юрием Андроповым. Тот регулярно ездил лечиться на минеральные курорты Ставрополья и сразу проникся симпатией к 39-летнему руководителю края.

При негласной поддержке Андропова осенью 1978 года Горбачев занял пост секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству, ставший вакантным из-за смерти Федора Кулакова. В 1980-м стал членом Политбюро ЦК КПСС, войдя таким образом в высшую партийную элиту Советского Союза.

Михаил Горбачев Фото: Юрий Иванов /РИА Новости

Как Горбачев «подружился» с Западом

Еще до прихода в Политбюро состоялось знакомство Горбачева с Западом: в 1971 году он с супругой Раисой отправился на отдых в Италию. В течение следующих 10 лет бывший комбайнер успел посетить Бельгию, ФРГ, Францию.

В 1983 году его, уже представителя советской политической элиты, принял премьер-министр Канады Пьер Трюдо. По воспоминаниям тогдашнего посла СССР в стране Александра Яковлева, глава канадского правительства «отнесся к Горбачеву с симпатией».

Аналогичными оказались и «смотрины» в Британии: дипломат Леонид Замятин вспоминал, что переговоры будущего генсека с «железной леди» Маргарет Тэтчер в 1984 году проходили в «неформальной и доверительной атмосфере».

На этой встрече Горбачев сосредоточился на проблеме разоружения и показал британскому премьеру карту направлений ракетных ударов по королевству, подготовленную в СССР на случай войны. Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru назвал это «актом предательства» со стороны партийного деятеля.

«Тема приоритета абстрактных „общечеловеческих интересов“, под которыми подразумевались интересы Запада, над судьбой Родины сопровождала всю его деятельность», — сказал он NEWS.ru.

В марте 1985-го Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС. Вскоре после этого он объявил курс на «ускорение социально экономического развития СССР», или перестройку. По словам писателя и общественного деятеля Юрия Крупнова, с этого начался последовательный отказ от субъектности Советского Союза.

«Мы это видим в каждом его действии, в каждом поступке, заявлении. Перестало обозначаться, что же делает Москва в мире, для чего она существует, а это и было главным. После этого вся система сложилась по принципу домино: одна проблема следовала за другой, и так по нарастающей», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Сдача позиций СССР в Европе и в мире

В марте 1990-го после очередных изменений в советской Конституции внеочередной Съезд народных депутатов СССР избрал Горбачева президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.

К этому моменту во всем социалистическом лагере уже начались необратимые перемены, запущенные генсеком. Так, он отказался от ракет среднего радиуса действия, распустил военно-политический блок, при нем остановил работу Совет экономической взаимопомощи. В октябре 1990 года с одобрения Горбачева прекратила существование Германская Демократическая Республика, влившаяся в состав ФРГ.

Крупнов считает, что Горбачев, по сути, совершил преступление, «сдав» ГДР и весь Варшавский блок, а также раздробив соцлагерь «в угоду ложно понятым фантастическим принципам».

«СССР по результатам Второй мировой войны рассматривал ГДР как свой форпост и в Европе, и в мире и, соответственно, через ГДР контролировал как минимум Европу. Отказ от этого повлек не только разрушение той же самой известной Берлинской стены, но и распад социалистического лагеря, а затем и распад СССР. И потому в 1991 году все полетело в пропасть», — подчеркнул эксперт.

Политолог Александр Собянин в свою очередь добавил, что следствием политики Горбачева стала и передача Соединенным Штатам стратегических территорий в Тихом океане, а также отказ вопреки всякой здравой логике от присутствия в государствах Азии, Африки и Латинской Америки.

«Горбачев всех убедил, что все, чего добилось русское государство за 1000 лет своей истории, которое хоть и с переменным успехом, но непрерывно расширялось под руководством разных государей и в условиях различных политических систем, ничего не стоит. Ни пролитая в войнах кровь, ни затраченные деньги, ни ресурсы», — заметил он в беседе с NEWS.ru.

Михаил Горбачев и федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Кто ограбил советский народ

В январе 1991 года Горбачев подписал указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот старого образца. Они подлежали размену либо обмену на новые. При этом на обмен дали лишь три дня, и можно было обменять лишь среднемесячный заработок за последний год работы, но не более 1000 рублей на человека. Бо́льшие объемы рассматривала специальная комиссия. Была ограничена возможность и снятия денег со сберегательных книжек — не более 500 рублей в месяц.

По словам Александра Собянина, «это было полное ограбление советского народа».

«Сотни миллионов людей потеряли свои сбережения. Затем последовали обвал цен, тотальный дефицит, талоны на продукты и товары, нарастание денежной массы за счет печатного станка с последующим крушением финансовой системы и гиперинфляцией», — сказал Собянин.

Развал Советского Союза и попытка развала РСФСР

Хотя объявленная Горбачевым перестройка была призвана коренным образом обновить экономику СССР, непоследовательность этих преобразований вместе с другими факторами привела к обострению кризиса во всех сферах жизни советского общества. В союзных республиках нарастали сепаратистские и ксенофобские настроения, по СССР прокатилась волна демонстраций, участники которых требовали независимости.

Попытки Горбачева подписать новый Союзный договор и подавить протестные акции не принесли успеха. 8 декабря 1991 года главы Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, что ознаменовало прекращение существования СССР. Спустя еще несколько дней Союзный договор был расторгнут официально.

Воробьев отмечает, что новое соглашение, которое предлагал заключить Горбачев, давало национальным автономиям равные права с союзными республиками.

Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

«В случае его принятия это уничтожило бы и РСФСР на фоне разгула национализма и искусственно раздуваемой межэтнической и межрелигиозной ненависти, а также могло привести к разрезанию СССР и РСФСР пополам от Кавказа и Средней Азии через Поволжье и Сибирь до Арктики», — пояснил эксперт.

По мнению Собянина, у Горбачева был шанс остановить развал Советского Союза, однако он им не воспользовался.

«Развал СССР и попытка развала РСФСР были предприняты через разрушение сложных механизмов межнациональных отношений и отказ от поддержания законности. Именно Горбачев провел линию, что армия и КГБ СССР не имеют права по-настоящему вмешиваться и наводить порядок там, где нацисты и националисты убивают других людей по национальному признаку», — говорит политолог.

Как Горбачев унизил соотечественников

После распада СССР Горбачев заявил о вынужденном прекращении своей деятельности на посту президента. В 1992 году он создал и возглавил Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, в 1996-м принял участие в президентских выборах в России, но получил 0,51% голосов избирателей.

В 1997 году бывший генсек неожиданно снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut. В ролике представители молодого и среднего поколений энергично спорят о политическом наследии Горбачева, а потом радостно сходятся на том, что в результате реформ у них у всех есть пицца.

Воробьев отмечает: участие пусть и бывшего, но президента великого государства в рекламе пиццы само по себе унизительно для страны. Хотя, по его словам, у этой рекламы есть и неоспоримое достоинство.

«Она наглядно, на уровне первого лица показала, как страну продали за чечевичную похлебку, что полностью соответствовало и сути, и идеологии Горбачева», — резюмировал политолог.

