Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 07:15

Лаваш, бекон и сыр: эта закуска улетает со стола первой! Простой рецепт

Закуска из лаваша: быстро и вкусно Закуска из лаваша: быстро и вкусно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда самое простое сочетание оказывается самым выигрышным — особенно когда нужно приготовить праздничную закуску за считаные минуты. Лаваш, тонкие полоски бекона и расплавленный сыр превращаются в хрустящие рулетики, которые выглядят эффектно и неизменно становятся фаворитами праздничного стола.

Возьмите большой лист лаваша и смажьте поверхность тонким слоем майонеза или мягкого сливочного сыра — так готовая закуска будет более сочной. Посыпьте лаваш 150–200 г натертого твердого сыра. Разложите по всей поверхности полоски сырокопченого бекона — примерно 150 г. Плотно сверните лист в рулет и закутайте в пищевую пленку на 10–15 минут, чтобы рулет немного стабилизировался и легче нарезался.

Нарежьте рулет порционными шайбами толщиной около 2 см. Разогрейте сковороду без масла и обжарьте кусочки с двух сторон на среднем огне до румяной корочки — сыр расплавится, бекон станет ароматным, а лаваш будет хрустеть. Подайте закуску горячей или теплой — в таком виде она особенно вкусная.

  • Совет: для более пикантного вкуса добавьте внутрь немного чеснока или ложку соуса барбекю — закуска станет более ароматной и насыщенной.

Красивые и простые тарталетки «Елочки»: быстрый рецепт эффектной закуски.

лаваш
простые рецепты
рецепт
быстрые рецепты
закуски
кулинария
кухня
Новый год
праздники
бекон
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость пенсионного балла в 2026 году
Повышение МРОТ, прожиточного минимума и пособий: полный разбор изменений
Нутрициолог дала совет, как прийти в форму после новогодних праздников
Кубанский чиновник поплатился должностью за угрозы спасателям
Священник объяснил, почему россияне отмечают старый Новый год
Низкокалорийный ужин всего за 15 минут и на 160 ккал — худеем вкусно!
Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2026 году
В Госдуме рассказали о ближайших трехдневных выходных для россиян
«Буратино» заработал 2 млрд рублей в прокате
Бойцы «Севера» за семь дней уничтожили более 110 объектов ВСУ
Трамп рассматривает атаку против Ирана во время протестов
Продюсер «Чебурашки-2» объяснил, какую кинопривычку важно привить россиянам
Индексация зарплат в январе: обязаны ли их повышать, как «выбить» прибавку
Бойцы ВСУ стали приманкой, ответ за Кубань: новости СВО к утру 11 января
Боевики в Таиланде взорвали 11 автозаправочных станций
Украинские расчеты БПЛА начали экстренно покидать Сумскую область
В Европе испугались неожиданного шага Трампа по Украине и Гренландии
В пансионате нашли нарушения после трагедии с постояльцами
Северное сияние озарило два российских региона
В Дании предложили пойти на крайний шаг ради Гренландии
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.