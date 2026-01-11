Лаваш, бекон и сыр: эта закуска улетает со стола первой! Простой рецепт

Иногда самое простое сочетание оказывается самым выигрышным — особенно когда нужно приготовить праздничную закуску за считаные минуты. Лаваш, тонкие полоски бекона и расплавленный сыр превращаются в хрустящие рулетики, которые выглядят эффектно и неизменно становятся фаворитами праздничного стола.

Возьмите большой лист лаваша и смажьте поверхность тонким слоем майонеза или мягкого сливочного сыра — так готовая закуска будет более сочной. Посыпьте лаваш 150–200 г натертого твердого сыра. Разложите по всей поверхности полоски сырокопченого бекона — примерно 150 г. Плотно сверните лист в рулет и закутайте в пищевую пленку на 10–15 минут, чтобы рулет немного стабилизировался и легче нарезался.

Нарежьте рулет порционными шайбами толщиной около 2 см. Разогрейте сковороду без масла и обжарьте кусочки с двух сторон на среднем огне до румяной корочки — сыр расплавится, бекон станет ароматным, а лаваш будет хрустеть. Подайте закуску горячей или теплой — в таком виде она особенно вкусная.

Совет: для более пикантного вкуса добавьте внутрь немного чеснока или ложку соуса барбекю — закуска станет более ароматной и насыщенной.

