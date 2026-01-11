Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что она располагалась в лесополосе.

Противник в спешном порядке возводил дополнительные фортификационные сооружения, рассчитывая сдержать наступление наших штурмовых подразделений. Артиллерийские расчёты 35-й армии группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение позициям украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские дроноводы сорвали ротацию украинских военных на одной из позиций в области. Движение автомобильной техники отслеживалось операторами с момента выхода на маршрут. Как только машины с пехотой оказались в зоне досягаемости, по ним нанесли удары расчеты FPV-дронов.

Ранее операторы БПЛА Южной группировки войск на Константиновском направлении ликвидировали наблюдательный пост ВСУ. По данным ведомства, также противник потерял пункт временной дислокации и пункт управления дронами. Пункт временной дислокации подразделений ВСУ был найден в ночное время разведывательными подразделениями, уточнили в МО РФ. Расчетом ударных БПЛА объект был ликвидирован вместе с личным составом.

До этого расчеты российской 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Великомихайловка на территории Днепропетровской области. Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Восток».