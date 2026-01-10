Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 08:09

«Три ключевых объекта»: российские дроноводы нанесли серьезный урон ВСУ

ВС РФ уничтожили ключевые объекты ВСУ в зоне СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Операторы БПЛА Южной группировки войск на Константиновском направлении ликвидировали наблюдательный пост ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также противник потерял пункт временной дислокации и пункт управления дронами, передает ТАСС.

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили три ключевых объекта ВСУ, — указали в ведомстве.

Пункт временной дислокации подразделений ВСУ был найден в ночное время разведывательными подразделениями, уточнили в МО РФ. Расчетом ударных БПЛА объект был ликвидирован вместе с личным составом, как и пункт управления дронами.

Ранее расчеты российской 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Великомихайловка на территории Днепропетровской области. Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Восток».

До этого российский пулеметчик, действуя в районе села Братского в Днепропетровской области, сознательно отвлек на себя силы противника. Это позволило штурмовикам ВС РФ успешно выполнить свою операцию.

Кроме того, ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку украинской РСЗО «Буран». Удар был нанесен подразделениями группировки «Центр». Кроме того, потери противника составили более 425 военнослужащих, уничтожены танк Leopard и девять боевых бронированных машин.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
