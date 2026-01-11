Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 января

В 21:25 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что над Воронежем прогремело не менее 20 мощных взрывов, которые слышали жители разных районов города. По информации источника, российская ПВО сбивала украинские БПЛА. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале заявил, что при массированной атаке украинских беспилотников в Воронеже пострадали четыре человека. По его информации, у одного из них зафиксированы осколочные ранения, у другого — травма головы.

В двух домах произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских дронов над российскими регионами в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все сбитые беспилотники были самолетного типа.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказано в публикации.

Также ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там отметили, что противник выпустил шесть боеприпасов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении.

Также БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

«Противник атаковал территорию дома в хуторе Фонов Рыльского района. На втором этаже дома начался пожар. В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО по украинским дронам. Минобороны РФ и местные власти данные сведения пока не комментировали.

Как уточняет SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

