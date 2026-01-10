Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше

Инсайдеры полагают, что атака «Орешником» была подготовкой перед сокрушительным ударом новым оружием России, украинских снайперов настигла «кара» ВС РФ, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал странными слова хоккеиста Уэйна Гретцки о «нечестной игре» против форварда Александра Овечкина — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россия атакует Украину новейшим оружием

Инсайдеры считают, что атака «Орешником» и разгром киевской энергетики ВСУ накануне крепких морозов — лишь технические мероприятия, которые призваны подготовить самый разрушительный удар России. Telegram-канал «Шпион» сообщил, что команда «Пуск» может поступить в самое ближайшее время: армия России ожидает улучшения метеоусловий. Это необходимо, чтобы обеспечить визуальный контроль поражения военных целей и работу оптических систем наведения, пояснили авторы. При этом инсайдеры рассказали, что в ходе грядущей разрушительной кампании ВКС РФ нанесут удар новейшим оружием.

«Главной интригой грядущего налета станет технологическая новинка. ВКС РФ планируют провести боевую апробацию экспериментального изделия „Герань-5“. Этот аппарат уже сложно назвать классическим дроном-камикадзе: его позиционируют как полноценную управляемую крылатую ракету наземного базирования. Это принципиально новый класс дешевого, но разрушительного оружия, призванного перегрузить и без того истощенную систему ПВО Украины», — рассказали в канале.

По информации источников, «Герань-5» отличается высокой скоростью, большой дальностью и 90-килограммовой боевой частью. Скорость и высота полета новинки эффективно защищают ее от украинских «мобильных огневых групп», и в ближайшее время рои новых и уже известных «Гераней» смогут действовать на Украине так, как им угодно, — это изменит СВО, отметили инсайдеры.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ночь на 9 января Россия во второй раз применила новейшую баллистическую ракету «Орешник». Минобороны РФ официально подтвердило применение «Орешника», назвав его ответом на террористическое нападение Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина на Валдае.

ВС России наказали ВСУ за атаки на «все живое»

ВС России наращивают темпы наступления в районе Старицы и в Волчанских Хуторах, продвигаются в лесу возле Лимана и на Хатненском участке, артиллерия и ТОС работают по позициям украинской армии, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в обороне, перебрасывая на позиции новые боевые группы, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Российские бойцы «покарали» пару снайперов в районе населенного пункта Уды у границы РФ, которые «атаковали все живое, что попадало в зону досягаемости», рассказал источник.

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на семи участках (до 800 м). <…> Ударами „Солнцепеков“ поражены позиции 72-й мехбригады и 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. В лесу юго-восточнее Лимана „Бесстрашные“ овладели участком леса, продвинувшись на 300 м. Противник предпринял попытку выдвижения двух боевых групп на пикапах в направлении наших позиций. Обе группы уничтожены комплексным огневым поражением», — отметили в канале.

В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, продвинувшись на 250 м, в районе Мелового — Хатнего ВС РФ продвинулись на 200 м — ВСУ активно минируют подступы к своим позициям, сообщили авторы.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Комплексным огневым поражением уничтожены три наблюдательных пункта ВСУ в районе Липцев», — добавил источник.

Работа гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ в зоне СВО на Купянском участке фронта Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

При этом военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что на Купянском участке основные бои сосредоточены в Купянске-Узловом; на Волчанском — в лесополосах в районе Волчанских Хуторов и вокруг населенных пунктов, уже перешедших под российский контроль (Вильча и Лиман).

«Противник по-прежнему пытается укрепить оборону дополнительными силами и средствами в районе Великого Бурлука. Наша дальнобойная артиллерия, армейская авиация, РСЗО наносят мощные удары по скоплению противника под Чугуевом», — подчеркнул он.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Фетисов назвал глупостью слова Гретцки об Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов удивился заявлениям бывшего хоккеиста Уэйна Гретцки о нечестной игре соперников против российского форварда Александра Овечкина. По его мнению, в НХЛ каждая игра — это борьба, поэтому обвинения в жульничестве кажутся странными.

«Наверное, Уэйн Гретцки так сказал про Александра Овечкина из-за того, что против него самого защитники тоже жульничали. Он этим просто подогревает прессу. В НХЛ вообще нет таких понятий, чтобы жульничать в ущерб себе, это что за такой подход? <…> Это какая-то глупость на самом деле. От кого-кого, а от Гретцки я такого не ожидал», — заключил Фетисов.

В начале апреля 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 915 голов, в то время как у канадского форварда — 894.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк также отмечал, что рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал основным спортивным событием 2025 года. По словам главы ФХР, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».

Уэйн Гретцки Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

«Овечкин уже давно легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в 2025 году, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века его эпохой», — заявил Третьяк.

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим спортсменом России 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин — суперзвезда мирового спорта. Человек, который устанавливает абсолютно межпланетные рекорды», — сказал Губерниев.

