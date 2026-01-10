«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение

Шесть женщин пожаловались на дейтинговое приложение после того, как стали жертвами насильника Стивена Мэтьюза. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Кардиолог-маньяк

В 2024 году бывший кардиолог из американского Денвера Стивен Мэтьюз был приговорен к 158 годам заключения за серию половых преступлений. Он накачивал наркотиками и подвергал сексуальному насилию нескольких женщин, с которыми познакомился в приложениях для знакомств.

Приговор Мэтьюзу был встречен в суде одобрительными возгласами и аплодисментами потерпевших, которые подробно рассказали в суде о последствиях пережитых нападений.

Всего в деле фигурировали 11 пострадавших. Шесть из них после вердикта обратились с иском к компании Match Group, которая владеет приложениями для знакомств Hinge и Tinder.

«Tinder — охотничье угодье»

Пять заявительниц рассказали следователям, что познакомились с насильником на сайте Hinge, а еще одна девушка переписывалась с ним в Tinder.

«Это иск против крупнейшей в мире монополии в сфере онлайн-знакомств за то, что она сознательно рекомендовала женщинам на своих платформах серийного насильника доктора Стивена Мэтьюза, который после накачал их наркотиками и изнасиловал», — говорится в первом предложении искового заявления.

«Слишком долго Match Group практически монополизировала онлайн-знакомства и создала в отрасли пренебрежительное отношение к изнасилованиям своих пользовательниц. Серийные изнасилования со стороны Стивена Мэтьюза — это крайний пример, но наши клиенты подают этот иск, чтобы показать, что приложения, такие как Hinge и Tinder, ежедневно используются как охотничьи угодья для агрессивных мужчин», — заявила Кэрри Голдберг, адвокат, представляющая интересы пяти анонимных истцов, в заявлении, предоставленном изданию PEOPLE.

«Безопасность — основа доверия»

В Match Group уже прокомментировали иск в их адрес. Там заверили, что компания заботится о безопасности пользователей.

«Безопасность является основой доверия, которое наши пользователи оказывают нам, и имеет решающее значение для успеха нашего бизнеса, поэтому у нас есть комплексный набор инструментов безопасности, и мы продолжаем вкладывать значительные средства в эту область. Мы стремимся к усилению мер безопасности, разработке инновационных новых технологий и тесному сотрудничеству с отраслевыми партнерами для защиты наших пользователей. Мы всегда будем искать способы улучшить наши системы и помочь нашему сообществу оставаться в безопасности как в интернете, так и при общении в реальной жизни», — заявили в компании.

