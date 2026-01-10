Армия России штурмует Святогорск: как идет наступление в ДНР 10 января

ВС РФ ускорили наступление на севере ДНР и прорвались к окраинам Святогорска. Что происходит в городе 10 января, где идет продвижение?

Как ВС РФ прорвались к Святогорску, что происходит 10 января

Армия России в январе 2026 года ускорила наступление на Краснолиманском направлении. По данным военных источников в Telegram, на текущей неделе ВС РФ удалось выйти на окраины города Святогорска, расположенного на берегу реки Северный Донец.

Атака на позиции ВСУ в Святогорске стала возможна после прорыва русских войск в Яровую: пока ВСУ продолжают оборонять населенный пункт, ВС РФ удалось через болота и лесной массив прорваться до восточных окраин города.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», штурмовики группировки войск «Запад» прорвались на 4 км вглубь позиций противника.

«Взят под контроль участок 3 км пляжа реки Северский Донец. Со стороны ж/д станции Сосновое поджимается северный охват Святогорска, что указывает на начало формирования тактического кармана вокруг населенного пункта», — пишет Telegram-канал.

По данным «Военной хроники», ВКС РФ уничтожают все переправы через Северский Донец, которые наводят украинские войска для поддержки 115-й мехбригады ВСУ в Святогорске. Telegram-канал отмечает, что продвижение российских войск осложняют действия FPV-дронов противника и присутствие ВСУ на господствующих высотах на южном берегу Северского Донца.

«Здесь предстоит плотно поработать. Частично перекрыть эти преимущества может доминирование ВС РФ по количеству применяемых FPV-дронов и разведывательных БПЛА», — указывает канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВС РФ удалось прорваться к Святогорску, ошибка ВСУ

Святогорск расположен в 18 км к северу от Славянска близ границы Харьковской области. Город был освобожден ВС РФ в июне 2022 года, однако оставлен российскими войсками в ходе сентябрьской перегруппировки. По оценкам военных Telegram-каналов, контроль над Святогорском будет играть решающую роль в полном освобождении ДНР от украинских войск: в 9 км за городом находится автострада М-03, соединяющая Славянск и Краматорск с Изюмом, Чугуевом и Харьковом.

Информацию о заходе ВС РФ в Святогорск подтвердил в своем Telegram-канале украинский военный блогер с позывным Мучной: по его словам, «ситуация начинает выглядеть тревожно».

«Русские зашли глубоко в серую зону, без особых проблем, прощупывают территорию на слабые места», — пишет Мучной.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что проблемы на Лиманском направлении у ВСУ начались после того как украинский главком Александр Сырский забрал большую часть войск на контрудар в Купянске.

«Купянский ситуативный успех Зеленского будет иметь огромные последствия для обороны ВСУ в Донбассе. Мы на пороге масштабного обвала обороны ВСУ. Он давно назревает из-за необдуманных действий Зе-ставки и его провальной кадровой стратегии в армии, где ставят рулить не профессионалов, а лояльных приспособленцев», — утверждает «Легитимный».

