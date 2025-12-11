Северск взят? Правда или нет, где сейчас ВС РФ, как пытаются удержаться ВСУ

Источники заявили, что ВС РФ удалось освободить город Северск в ДНР. Правда ли, что ВСУ сбежали, что известно на текущий момент, как продолжается наступление 11 декабря?

Как идет штурм Северска, удалось ли освободить город

Первые сообщения об освобождении города Северска появились еще 9 декабря.

«Наши казаки разгромили вээсушников и заняли 99% территории города», — утверждал Telegram-канал Mash.

Позже оказалось, что эти сообщения были преждевременными. Вечером 10 декабря ряд источников в Telegram вновь сообщили, что ВС РФ освободили центральную часть города.

«СЕВЕРСК НАШ! Город находится под нашим полным и безоговорочным контролем. Думаю, сегодня МО РФ официально это объявит. <…> Противник беспорядочно отступает на запад. И есть шанс на его плечах занять и еще кое-что», — объявил военный блогер Юрий Подоляка.

«По Северску с мест подтверждают. НАШ», — написал в своем Telegram-канале блогер и участник СВО Евгений Топаз.

«[ВСУ] побросали „укрепы“ и валят в поля. Оборона города рухнула, ВС РФ контролируют данный населенный пункт, выбив оттуда 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ», — сообщил Telegram-канал «Дневник мракоборцев».

Бои за Северск шли с 25 сентября.

«Удивительно, но город, не знавший боев за него в течение всей СВО, освобожден быстрее всех остальных», — отметил военкор Тимофей Ермаков.

Позже появились уточнения: большая часть Северска уже под контролем ВС РФ, однако ВСУ продолжают удерживать позиции в частном секторе в западной части населенного пункта, за рекой Бахмуткой.

«Информация о полном освобождении города пока не соответствует действительности, но город действительно почти зачищен, остается пара кварталов. Стремясь не дать российской армии форсировать Бахмутку, противник вынужден выстраивать новую линию обороны уже в западной части города. Основным рубежом обороны к настоящему моменту стала улица Заречная — наиболее протяженная в указанной части Северска», — рассказал Telegram-канал «Южный фронт».

По оценкам военкоров, под огневым контролем со стороны ВСУ остается не более 25% территории города.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Официально об освобождении Северска объявлено не было.

ВС РФ

Куда пойдут ВС РФ после освобождения Северска

ВС РФ продолжают наступление на нескольких участках на Северском направлении.

«На северном участке ВС РФ успешно форсировали реку Северский Донец. Продолжается штурм Закотного. С восточной стороны Северска выровняли линию фронта. Форсировали реку Бахмутку. Идут бои вдоль ж/д. На южном участке работаем в Кирово», — сообщил «Дневник десантника».

На Украине заявили, что после Северска ВС РФ могут пойти на Краматорск, один из ключевых городов Донбасса.

«Ранее все предполагали, что [ВС РФ] начнут создавать угрозу для Краматорска со стороны Часова Яра, потом думали, что будут попытки зайти через Константиновское направление (обход города с востока), однако в перспективе проблемы для города именно с Северского и Лиманского направлений, — написал лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о наступлении на Святогорск, когда начнется штурм

В Сети предположили, что одной из ближайших целей ВС РФ на севере ДНР может стать город Святогорск.

«По оперативным данным, наши войска освободили поселок Яровая и вплотную подошли к городу Святогорску. В скором времени ожидаются штурмовые действия в Святогорске», — сообщил Тимофей Ермаков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

