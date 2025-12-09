ВС России освободили Северск в Донецкой Народной Республике

Вооруженные силы России освободили город Северск в Донецкой Народной Республике, который на 99% находится под контролем российской армии, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается спешное отступление противника. В настоящий момент ведутся работы по разминированию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Солдаты российской армии проводят зачистку подвалов зданий от оставшихся бойцов ВСУ, говорится в сообщении. По словам авторов материала, последним местом серьезных боестолкновений был частный сектор на окраине населенного пункта.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что после освобождения Красноармейска в ДНР российская группировка «Центр» сконцентрируется на ликвидации блокированных украинских частей в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в боях за город военные продемонстрировали отличную выучку и активность, используя тактические приемы, которые стали неожиданностью для врага.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение ВС РФ населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области ускорит полное установление контроля над ДНР, а также Запорожской и Херсонской областями. По его словам, управление этой территорией дает значительные оперативные плюсы, а российские войска уже продвинулись на десятки километров в создании буферной полосы.