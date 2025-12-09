ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:17

ВС России освободили Северск в Донецкой Народной Республике

Вооруженные силы РФ в зоне СВО на Северском направлении Вооруженные силы РФ в зоне СВО на Северском направлении Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России освободили город Северск в Донецкой Народной Республике, который на 99% находится под контролем российской армии, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается спешное отступление противника. В настоящий момент ведутся работы по разминированию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Солдаты российской армии проводят зачистку подвалов зданий от оставшихся бойцов ВСУ, говорится в сообщении. По словам авторов материала, последним местом серьезных боестолкновений был частный сектор на окраине населенного пункта.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что после освобождения Красноармейска в ДНР российская группировка «Центр» сконцентрируется на ликвидации блокированных украинских частей в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в боях за город военные продемонстрировали отличную выучку и активность, используя тактические приемы, которые стали неожиданностью для врага.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение ВС РФ населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области ускорит полное установление контроля над ДНР, а также Запорожской и Херсонской областями. По его словам, управление этой территорией дает значительные оперативные плюсы, а российские войска уже продвинулись на десятки километров в создании буферной полосы.

Северск
ДНР
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Матвиенко встретилась с героями СВО
Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года
В Ozon высказались о скандале с продажей алкогольных конфет школьникам
Трамп «поднял» российские фондовые индексы вверх
Английского футболиста задержали за драку в баре
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.