Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом

Народный артист России Олег Газманов поздравил участников специальной военной операции с Новым годом, выразив им признательность за их службу, передает ТАСС. Он также выразил гордость за то, что его композиции служат источником вдохновения для военнослужащих.

Наступает новый, 2026 год — год Красного коня. Конечно, от меня самое главное поздравление — нашим воинам. Всем вам, тем, кто держит строй, защищает нашу страну! <...> Я желаю вам вернуться с победой и невредимыми. С Новым годом! — сказал Газманов.

Ранее сообщалось, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году стало одним из его самых коротких праздничных выступлений. Речь главы государства продлилась 3 минуты 20 секунд. Для сравнения, в прошлом году поздравление было чуть дольше — 3 минуты 35 секунд. Самым кратким за всю историю выступлений Путина остается обращение в 2006 году, которое заняло чуть более двух минут.

До этого временный поверенный США в России Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с Новым годом от американского народа. В видеообращении он пожелал здоровья, мира и благополучия. Дайкхаус отметил, что Новый год — время для размышлений и надежд, и подчеркнул, что конфликты не должны определять будущее.