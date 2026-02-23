Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 17:19

Поднятие гонорара к 23 Февраля, подарки на СВО, розыск: как живет Газманов

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Олег Газманов в два раза увеличил свои требования к гонорару за выступления перед Днем защитника Отечества. Какие известны последние новости о его карьере и личной жизни?

Чем известен Газманов

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. В 1973 году окончил Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки», затем поступил в Калининградское музыкальное училище по классу гитары.

В 1983 году Газманов переехал в Москву. Спустя четыре года написал песню «Люси», которая принесла ему известность как композитору. После этого он стал писать песни для Валерия Леонтьева, Маши Распутиной, Владимира Преснякова — младшего и других артистов.

В 1991 году Газманов выпустил дебютный альбом. За годы карьеры он записал десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Смуглянка», «Офицеры», «Мои ясные дни», «Загулял» и другие.

Что известно о личной жизни Газманова

Олег Газманов был дважды женат. С первой супругой Ириной он прожил с 1975 по 1997 год. В браке родился сын Родион Газманов — он пошел по стопам отца и стал музыкантом, в 2024 году был избран депутатом Московской городской думы.

В 2003 году певец женился на Марине Муравьевой — бывшей жене сооснователя МММ Вячеслава Мавроди. В том же году у пары родилась дочь Марианна, также Газманов усыновил сына супруги Филиппа.

Как Газманов относится к СВО

Олег Газманов поддерживает проведение спецоперации. Артист заявил, что доверяет решениям президента, за которого он голосовал.

После начала СВО певец выступал перед военными в госпиталях, но ездить с концертами на передовую ему запретили спецслужбы.

Певец Олег Газманов Певец Олег Газманов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали: „Если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек и не 100 даже“. И в свете последних вооружений, дронов и прочих моментов нельзя скапливать людей в одном месте в большом количестве», — объяснил он.

Газманов рассказывал, что лично общался с участниками боевых действий и отправлял им подарки, в частности гитары со своими автографами. Также он собирает средства на оказание военной помощи.

«Есть момент, который я не афиширую. Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже», — сообщил исполнитель в программе «Ты не поверишь».

Служба безопасности Украины в июле 2025 года объявила Газманова в розыск. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Чем сейчас занимается Газманов

Олег Газманов в 74 года продолжает творческую деятельность: пишет песни, гастролирует с концертами, принимает участие в музыкальных фестивалях и развивает собственное радио «Родники» c песнями об СВО.

По данным Telegram-канала Baza, перед празднованием Дня защитника Отечества Газманов почти в два раза увеличил размер гонорара. За февральские выступления он заработает свыше 20 млн рублей, отметил источник.

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сейчас за выступление Газманова на корпоративе заказчику придется заплатить до 7 млн рублей. При этом райдер, как пишет Baza, не претерпел изменений: в нем по-прежнему значатся премиальный алкоголь, представительские седаны и автобус для команды, а также сопровождение ГИБДД, чтобы «не стоять в пробках по праздникам».

Читайте также:

Резкое похудение, рождение дочки, отказ от Голливуда: как живет Софья Зайка

Погода в Москве во вторник, 24 февраля: ждать ли потепления и мокрого снега

Похудение на 22 кг, интернет-роман, аборт: как живет Светлана Пермякова

Олег Газманов
новости
певцы
артисты
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадец распили теливизор из-за Олимпиады и попал на видео
Названы имена двух потенциальных преемников Трампа
Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео
В Совфеде отреагировали на увольнение курьера за помощь бездомной собаке
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке
Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ
«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины
Поляки начали осознавать правоту России в украинском вопросе
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину
Появилось досье на каждого из возможных преемников главы картеля «Халиско»
Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге
Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»
Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах
Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным
В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы»
Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией
Трамп заявил, что Верховный суд невольно разрешил делать ему «ужасные вещи»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.