Поднятие гонорара к 23 Февраля, подарки на СВО, розыск: как живет Газманов

Народный артист России Олег Газманов в два раза увеличил свои требования к гонорару за выступления перед Днем защитника Отечества. Какие известны последние новости о его карьере и личной жизни?

Чем известен Газманов

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. В 1973 году окончил Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки», затем поступил в Калининградское музыкальное училище по классу гитары.

В 1983 году Газманов переехал в Москву. Спустя четыре года написал песню «Люси», которая принесла ему известность как композитору. После этого он стал писать песни для Валерия Леонтьева, Маши Распутиной, Владимира Преснякова — младшего и других артистов.

В 1991 году Газманов выпустил дебютный альбом. За годы карьеры он записал десятки песен, наибольшей популярностью из которых пользуются «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Смуглянка», «Офицеры», «Мои ясные дни», «Загулял» и другие.

Что известно о личной жизни Газманова

Олег Газманов был дважды женат. С первой супругой Ириной он прожил с 1975 по 1997 год. В браке родился сын Родион Газманов — он пошел по стопам отца и стал музыкантом, в 2024 году был избран депутатом Московской городской думы.

В 2003 году певец женился на Марине Муравьевой — бывшей жене сооснователя МММ Вячеслава Мавроди. В том же году у пары родилась дочь Марианна, также Газманов усыновил сына супруги Филиппа.

Как Газманов относится к СВО

Олег Газманов поддерживает проведение спецоперации. Артист заявил, что доверяет решениям президента, за которого он голосовал.

После начала СВО певец выступал перед военными в госпиталях, но ездить с концертами на передовую ему запретили спецслужбы.

Певец Олег Газманов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали: „Если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек и не 100 даже“. И в свете последних вооружений, дронов и прочих моментов нельзя скапливать людей в одном месте в большом количестве», — объяснил он.

Газманов рассказывал, что лично общался с участниками боевых действий и отправлял им подарки, в частности гитары со своими автографами. Также он собирает средства на оказание военной помощи.

«Есть момент, который я не афиширую. Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже», — сообщил исполнитель в программе «Ты не поверишь».

Служба безопасности Украины в июле 2025 года объявила Газманова в розыск. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Чем сейчас занимается Газманов

Олег Газманов в 74 года продолжает творческую деятельность: пишет песни, гастролирует с концертами, принимает участие в музыкальных фестивалях и развивает собственное радио «Родники» c песнями об СВО.

По данным Telegram-канала Baza, перед празднованием Дня защитника Отечества Газманов почти в два раза увеличил размер гонорара. За февральские выступления он заработает свыше 20 млн рублей, отметил источник.

Олег Газманов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сейчас за выступление Газманова на корпоративе заказчику придется заплатить до 7 млн рублей. При этом райдер, как пишет Baza, не претерпел изменений: в нем по-прежнему значатся премиальный алкоголь, представительские седаны и автобус для команды, а также сопровождение ГИБДД, чтобы «не стоять в пробках по праздникам».

