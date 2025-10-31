Газманов раскрыл, какие подарки отправлял бойцам на СВО Газманов заявил, что отправлял подписанные гитары на фронт для бойцов СВО

Народный артист России Олег Газманов отправлял на СВО подарки для бойцов ВС РФ. В беседе с NEWS.ru он признался, что много раз подписывал гитары, которые посылал на фронт. По словам певца, это «самый простой момент», чтобы петь и сочинять песни в зоне боевых действий.

Я много раз подписывал гитары, которые мы отправляем на фронт. Потому что это самый простой момент, под который можно спеть, сочинять. Просят, мы сочиняем, работаем над этим, — поделился артист.

Газманов рассказал об этом на презентации своего музыкального альбома «Песни особого назначения». Артист отметил, что встречался с ранеными бойцами СВО и общался с ними.

Ранее Газманов сообщил, что военнослужащие спецоперации идут в атаку под его песни. Артист рассказал, как встретился с солдатом, который лично подтвердил ему это в госпитале для раненых бойцов. По словам Газманова, подобные встречи вдохновляют его на создание новых патриотических песен.

