Бойцы СВО рассказали Газманову, где слушают его песни Газманов заявил, что бойцы СВО идут в атаки под его песни

Певец Олег Газманов заявил корреспонденту NEWS.ru, что многие российские бойцы во время спецоперации на Украине идут в атаку под его композиции. На презентации своего музыкального альбома «Песни особого назначения» артист рассказал о встрече с раненым военнослужащим, который лично подтвердил ему это в госпитале. По словам Газманова, именно такие встречи вдохновляют его на создание новых патриотических композиций.

Он (участник СВО. — NEW.ru) сам говорит: «Мы под ваши песни в атаку ходим», — поделился подробностями разговора музыкант.

Певец порекомендовал послушать свою новую композицию «Танки», которая родилась после общения с военными. Работа над этим треком велась с пониманием того, что такие песни действительно необходимы бойцам на передовой, отметил исполнитель, добавив, что сейчас в его творчестве нет места лирике.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все, кто находится на фронте в зоне специальной военной операции, являются героями. Глава государства подчеркнул, что говорит об этом с полным основанием.