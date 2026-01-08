Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над Херсонской областью за ночь

Более 70 дронов Вооруженных сил Украины пытались пролететь на Херсонской область минувшей ночью, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, силы ПВО сбили 18 БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Прошедшей ночью враг совершил попытку массированного пролета БПЛА — более 70 ударных дронов самолетного типа — через Херсонскую область. Расчеты ПВО войск группировки «Днепр» отразили атаку, — написал Сальдо.

До этого Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Губернатор отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать беспристрастное и эффективное расследование удара ВСУ по Хорлам. Организация выразила тревогу из-за сообщений о пострадавших среди мирного населения, включая детей, и подняла вопросы о соблюдении международного гуманитарного права.