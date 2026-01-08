Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 11:13

Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью

Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над Херсонской областью за ночь

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Более 70 дронов Вооруженных сил Украины пытались пролететь на Херсонской область минувшей ночью, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, силы ПВО сбили 18 БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Прошедшей ночью враг совершил попытку массированного пролета БПЛА — более 70 ударных дронов самолетного типа — через Херсонскую область. Расчеты ПВО войск группировки «Днепр» отразили атаку, — написал Сальдо.

До этого Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Губернатор отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать беспристрастное и эффективное расследование удара ВСУ по Хорлам. Организация выразила тревогу из-за сообщений о пострадавших среди мирного населения, включая детей, и подняла вопросы о соблюдении международного гуманитарного права.

