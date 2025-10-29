Путин назвал героями всех, кто находится в зоне СВО Путин: все находящиеся в зоне спецоперации ведут себя героически

Все, кто находится на фронте в зоне СВО, являются героями, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве. Глава государства подчеркнул, что говорит об этом с полным основанием, передает пресс-служба Кремля.

Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически, — сказал Путин.

Ранее в Луганске состоялось торжественное открытие Аллеи российской славы с бюстами 10 военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Мемориал разместился в восстановленном сквере Славы, который был приведен в порядок при поддержке Москвы.

До этого сообщалось, что средняя общеобразовательная школа № 115 в Донецке теперь носит имена двух участников СВО, посмертно награжденных орденом Мужества, — ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса. На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский.