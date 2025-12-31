Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 15:35

В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее

Путин: Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед

Владимир Путин
Россияне будут и впредь созидать, достигать намеченных целей и уверенно двигаться вперед — во имя будущих поколений и во славу нашей великой страны, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении на телеканале «Россия 24». Первым его услышали жители Камчатки и Чукотки.

Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед — ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!сказал Путин.

До этого представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год на «красном коне». Дипломат также пожелала соотечественникам наполнить жизнь любовью, здоровья, сил, терпения и веры.

Народная артистка РФ Лариса Долина во время записи праздничного выпуска юмористического шоу «Кстати» для VK Video пожелала россиянам, чтобы год Лошади не лягался. Долина вышла на сцену с музыкальным номером, после чего произнесла лаконичное поздравление.

