Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году

Народная артистка РФ Лариса Долина во время записи праздничного выпуска юмористического шоу «Кстати» для VK Video пожелала россиянам, чтобы год Лошади не лягался. Долина вышла на сцену с музыкальным номером, после чего произнесла лаконичное поздравление.

Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается! — произнесла Долина.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в ночь на 1 января 2026 года в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним поздравлением из Кремля. Он добавил, что запись будет вестись на улице на фоне стен Кремля.

Накануне, 30 декабря, Путин направил поздравление лидеру КНР Си Цзиньпину с наступающим Новым годом. Также президент России поздравил американского коллегу Дональда Трампа.

Представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год на «красном коне». Дипломат также пожелала соотечественникам наполнить жизнь любовью, здоровья, сил, терпения и веры.