Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму в честь Нового года

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНР Си Цзиньпину с наступающим Новым годом. На сайте Кремля представлен полный список иностранных руководителей, которые получили телеграммы от главы государства. Среди них не только лидеры стран Азии, но и государств Латинской Америки.

Помимо председателя КНР, поздравления от Путина получили другие лидеры социалистических стран, включая глав коммунистических и рабочих партий Венесуэлы, Вьетнама, КНДР, Лаоса, Никарагуа. Также президент России поздравил с Новым годом американского коллегу Дональда Трампа, премьер-министра Индии Нарендру Моди и других лидеров.

Ранее стало известно, что Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в преддверии праздников. Помимо коллег, президент России поздравил также некоторых бывших зарубежных руководителей, включая Рауля Кастро, Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева и Герхарда Шредера.

25 декабря Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Глава государства подписал соответствующий указ. Также Путин поздравил коллег с наступающим Новым годом на заседании Госсовета, которое стало юбилейным.