Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:39

Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму в честь Нового года

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Yan Yan/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНР Си Цзиньпину с наступающим Новым годом. На сайте Кремля представлен полный список иностранных руководителей, которые получили телеграммы от главы государства. Среди них не только лидеры стран Азии, но и государств Латинской Америки.

Помимо председателя КНР, поздравления от Путина получили другие лидеры социалистических стран, включая глав коммунистических и рабочих партий Венесуэлы, Вьетнама, КНДР, Лаоса, Никарагуа. Также президент России поздравил с Новым годом американского коллегу Дональда Трампа, премьер-министра Индии Нарендру Моди и других лидеров.

Ранее стало известно, что Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в преддверии праздников. Помимо коллег, президент России поздравил также некоторых бывших зарубежных руководителей, включая Рауля Кастро, Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева и Герхарда Шредера.

25 декабря Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Глава государства подписал соответствующий указ. Также Путин поздравил коллег с наступающим Новым годом на заседании Госсовета, которое стало юбилейным.

Владимир Путин
Новый год
Си Цзиньпин
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина получила 90 млн рублей за подмену во младенчестве
Банда лесорубов и вымогателей поплатилась за многомиллионный ущерб природе
Названо масштабное последствие атаки ВСУ на резиденцию Путина
Москвичам напомнили о схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.