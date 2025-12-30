Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравление с Новым годом, сообщили в пресс-службе Кремля. Также поздравления направлены некоторым бывшим зарубежным лидерам, в частности Раулю Кастро, Сержу Саргсяну, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву и Герхарду Шредеру.

Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики поздравил Путина с наступающим 2026 годом. Политик от имени правительства и народа своей страны выразил теплые пожелания российскому руководству и гражданам. В послании подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений. Ким Чен Ын отметил, что в 2025 году корейско-российские связи значительно укрепились, превратившись в «самый искренний союз», где народы делят «кровь, горе и радость в одном окопе».

До этого российский лидер направил поздравительную телеграмму своему коллеге из Северной Кореи, Путин обратил внимание на героизм военных из КНДР в Курской области.