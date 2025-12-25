Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там указано, что глава государства обратил внимание на героизм военных из КНДР в Курской области.

Также он отметил работу корейских саперов по разминированию региона. Все перечисленное — подтверждение дружбы и боевого братства двух стран, подчеркнул Путин.

Председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму президент Российской Федерации В. Путин, — сказано в публикации агентства.

Ранее Путин рассказал, что военный контингент КНДР внес важный вклад в освобождение Курской области. Он поблагодарил северокорейских боевых соратников, отметив, что их участие стало результатом договоренностей с лидером республики Ким Чен Ыном.

Тем временем Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину. Причиной стало известие о кончине посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры.