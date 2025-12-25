Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 01:47

Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

ЦТАК: Путин передал поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там указано, что глава государства обратил внимание на героизм военных из КНДР в Курской области.

Также он отметил работу корейских саперов по разминированию региона. Все перечисленное — подтверждение дружбы и боевого братства двух стран, подчеркнул Путин.

Председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму президент Российской Федерации В. Путин, — сказано в публикации агентства.

Ранее Путин рассказал, что военный контингент КНДР внес важный вклад в освобождение Курской области. Он поблагодарил северокорейских боевых соратников, отметив, что их участие стало результатом договоренностей с лидером республики Ким Чен Ыном.

Тем временем Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину. Причиной стало известие о кончине посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры.

Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
