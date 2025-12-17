Путин отметил вклад КНДР в освобождение Курской области Путин поблагодарил военных из КНДР за участие в освобождении Курской области

Военный контингент КНДР внес важный вклад в освобождение Курской области, заявил на заседании коллегии Минобороны РФ российский лидер Владимир Путин. Он поблагодарил северокорейских боевых соратников, отметив, что их участие стало результатом договоренностей с лидером республики Ким Чен Ыном. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

Они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом, — отметил Путин.

По его словам, помимо участия в непосредственных боевых столкновениях, северокорейские подразделения были задействованы в ликвидации последствий оккупации. Путин выделил их вклад в крайне сложную работу по разминированию курской земли, которая стала критически важным этапом для возвращения мирного населения в освобожденные населенные пункты.

Путин также сообщил, что вооруженные силы освободили за год свыше 300 населенных пунктов, включая крупные города и укрепленные районы. Президент подчеркнул, что противник оказался бессилен перед мужеством и воинским искусством бойцов ВС РФ.