10 января 2026 в 17:38

Ургант прервал молчание шутками про Диброва и Долину

Ургант в новом шоу вспомнил конфуз Диброва и квартирный скандал вокруг Долиной

Иван Ургант Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Иван Ургант после долгого молчания выпустил новый фрагмент своего шоу «Взгляд снизу» на YouTube-канале, где его соведущими стали дети. В выпуске он обсуждал с юными участниками, какими богами могли бы стать певица Лариса Долина и его коллега по цеху Дмитрий Дибров.

На первом снимке предстала артистка. Ургант в шутку предложил представить ее «богиней погоды» в доме. Когда девочка поинтересовалась, может ли артистка управлять снегопадом, ведущий вспомнил о громком конфликте вокруг недвижимости знаменитости.

В одном из фрагментов выпуска Ургант показал детям фотографию Диброва, которого нарекли «богом технологий» из-за умения чинить разные вещи. В ответ он пошутил, что Дибров мог бы ремонтировать молнии на брюках.

Ранее Ургант высказался о смерти народной артистки РФ Веры Алентовой, назвав это большой трагедией. Он добавил, что их совместная работа в постановке комедии Александра Островского «Бешеные деньги» в Московском драматическом театре имени Пушкина стала для него большой удачей.

