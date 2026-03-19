Рютте уличили в стремлении «залечь на дно» после нападок Трампа на НАТО Politico: Рютте предпочел игнорировать нападки Трампа на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предпочитает «залечь на дно» и не отвечать публично на критику президента США Дональда Трампа в адрес Альянса на фоне войны на Ближнем Востоке, передает Politico. По словам источника, чиновник считает, что сейчас, даже если он заговорит, мало что изменится.

До этого Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Рютте испугался недовольства президента США из-за отказа Альянса помочь в войне против Ирана. Так он прокомментировал его выступление на пресс-конференции, где Рютте уклонился от ответа на вопрос о намеках Трампа на возможный выход США из НАТО в связи с нежеланием союзников помогать Вашингтону.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что у финской стороны нет ресурсов для участия в операции США в Ормузском проливе. Глава страны объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны.