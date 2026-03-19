Назван стройматериал, которому незамедлительно нужен ГОСТ

Строительная отрасль столкнулась с ситуацией, когда новый материал внедряется в практику быстрее, чем появляется необходимая нормативная база, и ключевым примером здесь выступает бетонное полотно, для которого полноценный стандарт нужен уже сейчас, а не после 2027 года, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, ГОСТ Р 72129-2025 на эту категорию формально уже принят, но его введение запланировано лишь на 1 февраля следующего года.

Есть стройматериалы, на которые необходимо срочно ввести ГОСТ. Например, отдельный показательный случай — это бетонное полотно. Здесь рынок явно настолько созрел, что ГОСТ Р 72129-2025 уже принят, но его ввод перенесен на 1 февраля 2027 года. Категория вышла на практическое применение, а значит, жить без полноценно действующего стандарта ей нельзя. Когда новый материал заходит в стройку быстрее, чем его нормативная база, стандарт нужен не когда-нибудь потом, а по факту уже сейчас, — высказался Васильев.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие действующего ГОСТа в современных изделиях создает зону неопределенности для всех участников строительного процесса, превращая реализацию проектов в лотерею. По его словам, в выигрыше от этого остаются только те, кто делает ставку на агрессивный маркетинг, а не на реальные характеристики продукта.

