19 марта 2026 в 09:05

Назван стройматериал, которому незамедлительно нужен ГОСТ

Бизнесмен Васильев призвал ввести ГОСТ на бетонное полотно раньше 2027 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Строительная отрасль столкнулась с ситуацией, когда новый материал внедряется в практику быстрее, чем появляется необходимая нормативная база, и ключевым примером здесь выступает бетонное полотно, для которого полноценный стандарт нужен уже сейчас, а не после 2027 года, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, ГОСТ Р 72129-2025 на эту категорию формально уже принят, но его введение запланировано лишь на 1 февраля следующего года.

Есть стройматериалы, на которые необходимо срочно ввести ГОСТ. Например, отдельный показательный случай — это бетонное полотно. Здесь рынок явно настолько созрел, что ГОСТ Р 72129-2025 уже принят, но его ввод перенесен на 1 февраля 2027 года. Категория вышла на практическое применение, а значит, жить без полноценно действующего стандарта ей нельзя. Когда новый материал заходит в стройку быстрее, чем его нормативная база, стандарт нужен не когда-нибудь потом, а по факту уже сейчас, — высказался Васильев.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие действующего ГОСТа в современных изделиях создает зону неопределенности для всех участников строительного процесса, превращая реализацию проектов в лотерею. По его словам, в выигрыше от этого остаются только те, кто делает ставку на агрессивный маркетинг, а не на реальные характеристики продукта.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что весной 2026 года стоимость отделки ванной комнаты в премиум-сегменте достигает 700 тыс. рублей. По его словам, при минимальном бюджете ремонт может стоить около 250 тыс. рублей.

стройматериалы
ГОСТы
строительство
Россия
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
