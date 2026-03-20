Назван огромный пласт стройматериалов, требующих ГОСТа

В России необходимо ввести государственный стандарт на сухие смеси для мощения, чтобы решить проблему разрушения тротуаров и дворов после зимнего сезона, заявил NEWS.ru эксперт по стройматериалам, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, отсутствие единых требований к этому виду продукции приводит к массовым дефектам благоустройства в городах и частных владениях.

Сухие смеси для мощения. Для Москвы и области — это не ниша, а огромный пласт благоустройства: дворы, дорожки, общественные пространства, террасы, частные участки. И именно по этой категории в официальной программе стандартизации прямо записано, что отсутствует нормативный документ с едиными техническими требованиями, нормами испытаний и правилами приемки. А без такого стандарта рынок получает знакомый набор проблем: вымывание шва, просадки, разрушение после первой зимы и вечный спор, виноват материал или укладка, — пояснил Васильев.

