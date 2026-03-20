20 марта 2026 в 08:05

Назван огромный пласт стройматериалов, требующих ГОСТа

Бизнесмен Васильев призвал ввести ГОСТ на сухие смеси для мощения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России необходимо ввести государственный стандарт на сухие смеси для мощения, чтобы решить проблему разрушения тротуаров и дворов после зимнего сезона, заявил NEWS.ru эксперт по стройматериалам, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, отсутствие единых требований к этому виду продукции приводит к массовым дефектам благоустройства в городах и частных владениях.

Сухие смеси для мощения. Для Москвы и области — это не ниша, а огромный пласт благоустройства: дворы, дорожки, общественные пространства, террасы, частные участки. И именно по этой категории в официальной программе стандартизации прямо записано, что отсутствует нормативный документ с едиными техническими требованиями, нормами испытаний и правилами приемки. А без такого стандарта рынок получает знакомый набор проблем: вымывание шва, просадки, разрушение после первой зимы и вечный спор, виноват материал или укладка, — пояснил Васильев.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что весной 2026 года стоимость отделки ванной комнаты в премиум-сегменте достигает 700 тыс. рублей. По его словам, при минимальном бюджете ремонт может стоить около 250 тыс. рублей.

стройматериалы
строительство
Россия
ГОСТ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отпуск россиянина закончился трагедией из-за купания в океане на Филиппинах
Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске
Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска
Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину
«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье
В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram
Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ
Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй
Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную
Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом
Редчайшие животные впервые попали в фотоловушки у берегов Тасмании
Необычный самолет из Египта приземлился в Омске
Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ
В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель
Солист Дети Rave назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд
Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты
В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS
Российские военные получили новые «Панцири»
В Новосибирской области прояснили ситуацию с заболеванием скота
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

