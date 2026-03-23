Россиянам назвали лучший материал для потолка в ванной

Бизнесмен Орехов: для потолка в ванной лучше подойдут панели из ПВХ

Самым надежным материалом для отделки потолка в ванной комнате являются натяжные конструкции из поливинилхлорида, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, панели из ПВХ не боятся пара и способны спасти ремонт от затопления соседями сверху.

Потолок в ванной является ахиллесовой пятой многих ремонтов, ведь если соседи сверху решат устроить потоп, именно он примет на себя первый удар. Самое разумное решение — натяжной потолок из ПВХ. Он не боится пара, на нем не образуется конденсат, но главное достоинство в том, что он спасет ремонт при затоплении. Преимущество пленки из поливинилхлорида — ее эластичность. Она может удержать до 100 литров воды на квадратный метр, растягиваясь в огромный пузырь, а после ее слива принимает первоначальную форму. Важно также определиться с типом текстуры панелей из ПВХ: глянец визуально увеличивает пространство, а матовая фактура пленки смотрится более благородно, — пояснил Орехов.

