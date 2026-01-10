«Приблизит к мечте»: депутат о генетическом тестировании будущих родителей

Генетическое тестирование будущих родителей уже отработано в экспериментальном варианте, соответствующие модели опробованы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он отметил, что сейчас остается вопрос выделения средств на закупку оборудования, подготовку специалистов, формирование соответствующих центров по всей стране.

Данная идея уже в экспериментальном варианте отработана, соответствующие модели уже опробованы. Сейчас вопрос в средствах на закупку оборудования, на подготовку специалистов, на формирование соответствующих центров по стране. С точки зрения перспектив я уверен, что мы к этому придем постепенно. Не знаю, в какие сроки конкретно, но это практика сегодня общемировая, — высказался Куринный.

Он отметил, что грамотное планирование семьи на будущее, взвешивание рисков, а возможно, и отбор эмбрионов — это будущее, которое позволит избежать рождения больных детей. По большому счету, добавил парламентарий, это приблизит человечество к мечте о здоровом поколении.

Ранее стало известно, что в российском правительстве хотят разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Мера позволит узнать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе его планирования.