Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:47

«Приблизит к мечте»: депутат о генетическом тестировании будущих родителей

Депутат Куринный: генетический скрининг будущих родителей уже опробован

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Генетическое тестирование будущих родителей уже отработано в экспериментальном варианте, соответствующие модели опробованы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он отметил, что сейчас остается вопрос выделения средств на закупку оборудования, подготовку специалистов, формирование соответствующих центров по всей стране.

Данная идея уже в экспериментальном варианте отработана, соответствующие модели уже опробованы. Сейчас вопрос в средствах на закупку оборудования, на подготовку специалистов, на формирование соответствующих центров по стране. С точки зрения перспектив я уверен, что мы к этому придем постепенно. Не знаю, в какие сроки конкретно, но это практика сегодня общемировая, — высказался Куринный.

Он отметил, что грамотное планирование семьи на будущее, взвешивание рисков, а возможно, и отбор эмбрионов — это будущее, которое позволит избежать рождения больных детей. По большому счету, добавил парламентарий, это приблизит человечество к мечте о здоровом поколении.

Ранее стало известно, что в российском правительстве хотят разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Мера позволит узнать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе его планирования.

семьи
Россия
рождение
дети
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего челябинского депутата задержали за взятку
Назван самый прослушиваемый женский хит в истории
Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок
Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы
На «Шерегеше» закрылся бар, где отравились туристы
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках
Власти раскрыли детали очередной атаки на Белгородскую область
Крупный американский инвестор счел Венесуэлу непривлекательной для бизнеса
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Водный детокс: очистка организма после застолий за 24 часа
Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током
«Страна рыдала бы»: Сухоруков о сценарии «Брата-3» без Бодрова
Ультиматум Медведева с «Орешником» привел Запад в ужас
Аэропорты Москвы приняли тысячу рейсов после погодного коллапса
В России рассказали, что нужно обязательно сделать жертвам фишинга
Странное ДТП парализовало движение в Москве
Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю в Москве
В Москве обнаружили тело рэпера Shumak
В Госдуме заявили о нежелании Путина «осчастливить» Трампа
Стало известно о предстоящем походе Трампа к врачу
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.