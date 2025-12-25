Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 23:31

Раскрыт средний возраст рождения первого ребенка в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Средний возраст рождения первого ребенка у российских женщин составляет около 31 года, сообщил ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя демографическую ситуацию в стране. По его словам, данный показатель ниже, чем в среднем по Европе, но это не повод для самоуспокоения.

У нас средний возраст [рождения] первого ребенка где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе вообще 32–34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом, — заявил Онищенко.

Он отметил, что государство также активно реализует меры для поддержки многодетных семей. Лидерами по показателю рождаемости в России являются Дагестан, Ингушетия и Москва, заключил академик.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что большинство граждан России не страдают заболеваниями репродуктивной системы и имеют возможность стать родителями. По его словам, факторы риска выявлены у 14% обследованных. Причем у женщин они обнаруживаются чаще, чем у мужчин.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказала мнение, что государству необходима специальная программа для восстановления женщин после родов. Она должна включать психологическую поддержку и помощь в восстановлении физического здоровья.

дети
рождение
родители
Геннадий Онищенко
