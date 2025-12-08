«Имеют факторы риска»: названо число россиян, которые не могут иметь детей

Большинство граждан России не страдают заболеваниями репродуктивной системы и имеют возможность стать родителями, такие данные получены в ходе диспансеризации, сообщил в интервью ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, факторы риска выявлены у 14% обследованных. Причем у женщин они обнаруживаются чаще, чем у мужчин.

Хочу всех успокоить, большая часть населения не имеет заболеваний репродуктивной сферы, а значит, может реализовать свое решение о рождении ребенка. По данным за 10 месяцев 2025 года, 66,9% прошедших диспансеризацию отнесены к I группе здоровья, 14,2% имеют факторы риска, а хронические заболевания репродуктивной системы выявлены у 7,8%, — сказал министр.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что наиболее подходящий возраст для рождения первого ребенка — до 30 лет. Рождение второго ребенка она рекомендует планировать до 40 лет. Врач отметила, что продлению репродуктивного периода способствуют сами роды и ведение здорового образа жизни. Она подчеркнула важность отказа от курения, полноценного сна, сбалансированного питания и контроля уровня стресса.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказала мнение, что государству необходима специальная программа для восстановления женщин после родов. Она должна включать психологическую поддержку и помощь в восстановлении физического здоровья.