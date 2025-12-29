Психотерапевт рассказал, как отпраздновать Новый год на работе Врач Петелин призвал поддерживать контакт с семьей во время работы на Новый год

Людям, которые проведут Новый год на работе, важно поддерживать контакт с семьей, заявил KP.RU психотерапевт Дмитрий Петелин. Например, можно поздравить их по телефону или в мессенджерах. Кроме того, врач призвал придумать себе вознаграждение за дежурство в праздники — поход в кино, долгожданную покупку или дополнительный выходной.

В целом для психического здоровья не очень полезно радоваться только в те периоды и моменты, когда традиционно принято испытывать положительные эмоции. Такая привязка легко может выбить из колеи, если ожидания не оправдались. Гораздо лучше для психики более гибкое отношение к праздникам и любым другим событиям, — отметил Петелин.

Празднование Нового года можно перенести на другой день. Повторное празднование в кругу самых близких подарит важное ощущение единения и спокойствия, подытожил врач.

