29 декабря 2025 в 14:04

Путин утвердил увеличение исполнительского сбора в России

Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора до 12%

Президент России Владимир Путин утвердил закон, по которому исполнительский сбор увеличивается с 7 до 12%. При этом сумма составит не менее 2 тыс. рублей с физлица или ИП и 20 тыс. рублей с организации, сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что при нарушении требования исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор для физлиц увеличивается до 10 тыс. рублей. Для организации эта сумма составит 100 тыс. рублей.

По требованиям имущественного сбора будет удерживаться 11%. Исключение составит требование о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда по смерти кормильца, из-за преступления или по компенсации морального вреда.

Ранее комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов уточнил,что пенсионные выплаты, как и иные доходы россиян, могут быть взысканы в счет погашения задолженностей по решению суда. Однако закон устанавливает жесткие ограничения на размер таких удержаний, гарантируя пенсионеру защиту, заявил парламентарий.

