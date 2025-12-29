Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»

Российская и немецкая певица Татьяна Дасковская, запомнившаяся песнями для культовых советских фильмов, скончалась, передает «Кино-театр.ру». Исполнительница «Прекрасного далека» и других популярных кинохитов ушла из жизни еще 20 ноября 2025 года, однако информация об этом появилась только сейчас.

Артистке было 79 лет. Церемония прощания состоялась на Заборьевском кладбище в Московской области.

За время своей карьеры на «Мосфильме» и Киностудии имени М. Горького Татьяна Дасковская озвучила свыше 200 кинокартин. В 1999 году Татьяна Дасковская эмигрировала в Германию, где выступала в качестве певицы в местных театральных постановках.

