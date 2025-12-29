Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:53

Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»

На 80-м году жизни умерла певица Татьяна Дасковская

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российская и немецкая певица Татьяна Дасковская, запомнившаяся песнями для культовых советских фильмов, скончалась, передает «Кино-театр.ру». Исполнительница «Прекрасного далека» и других популярных кинохитов ушла из жизни еще 20 ноября 2025 года, однако информация об этом появилась только сейчас.

Артистке было 79 лет. Церемония прощания состоялась на Заборьевском кладбище в Московской области.

За время своей карьеры на «Мосфильме» и Киностудии имени М. Горького Татьяна Дасковская озвучила свыше 200 кинокартин. В 1999 году Татьяна Дасковская эмигрировала в Германию, где выступала в качестве певицы в местных театральных постановках.

Ранее сообщалось, что французская актриса и певица Брижит Бардо ушла из жизни в возрасте 91 года. Известная как международный секс-символ, она начала свою кинокарьеру в 1950-х годах и прославилась после выхода фильма «И Бог создал женщину» (1956). Завершив актерскую карьеру в 1973 году, она посвятила себя защите прав животных и основала Фонд Брижит Бардо.

До этого известная актриса Вера Алентова приехала на похороны Анатолия Лобоцкого, народного артиста РФ, но во время церемонии прощания ей стало плохо с сердцем. Очевидцы немедленно вызвали медиков, но, несмотря на все усилия, спасти актрису не удалось — она скончалась.

смерти
певицы
похороны
церемонии прощания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе предрекли судьбу Путина
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Новоуренгойцы за год заплатили более 100 тыс. рублей штрафов за шум
Рой российских FVP-дронов сжег Abrams под Красноармейском и попал на видео
Какие изменения ждут россиян с 1 января 2026: МРОТ и пенсии, выплаты семьям
Адвокат Лурье раскрыла, когда на самом деле должна была выселиться Долина
В Зеленском увидели отчаяние и готовность к мирной сделке
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.