Тело триатлонистки обнаружили в пасти акулы

В Калифорнии спасатели нашли тело пропавшей ранее триатлонистки в пасти акулы, сообщило издание Daily Mail. Женщина исчезла 21 декабря во время заплыва у побережья Пасифик-Гров.

Как отметило издание, на ноге у спортсменки был браслет, отпугивающий акул, но это не помогло. Родные опознали тело женщины по одежде. После инцидента несколько пляжей в этом районе временно закрыли для посещения.

Ранее отдыхавший в Египте россиянин был атакован гигантской муреной и попал в больницу с укусами. Инцидент случился на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Как сообщают очевидцы, хищница подплыла практически к самому берегу, где и атаковала туриста.

До этого акула-нянька едва не откусила пальцы российской туристке, которая отдыхала на Мальдивах. Гиды предупредили девушку, что нельзя растопыривать пальцы во время заплыва, но она ослушалась. Из воды россиянка вышла с окровавленной рукой, травма не угрожала ее жизни.

В конце ноября акула напала на двух человек в австралийской провинции Новый Южный Уэльс. В результате атаки женщина скончалась, а мужчина попал в больницу с серьезными травмами. Местные власти на время закрыли пляжи и начали искать хищника.