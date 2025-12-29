Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:10

Тело триатлонистки обнаружили в пасти акулы

В Калифорнии спасатели нашли тело пропавшей ранее спортсменки в пасти акулы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Калифорнии спасатели нашли тело пропавшей ранее триатлонистки в пасти акулы, сообщило издание Daily Mail. Женщина исчезла 21 декабря во время заплыва у побережья Пасифик-Гров.

Как отметило издание, на ноге у спортсменки был браслет, отпугивающий акул, но это не помогло. Родные опознали тело женщины по одежде. После инцидента несколько пляжей в этом районе временно закрыли для посещения.

Ранее отдыхавший в Египте россиянин был атакован гигантской муреной и попал в больницу с укусами. Инцидент случился на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Как сообщают очевидцы, хищница подплыла практически к самому берегу, где и атаковала туриста.

До этого акула-нянька едва не откусила пальцы российской туристке, которая отдыхала на Мальдивах. Гиды предупредили девушку, что нельзя растопыривать пальцы во время заплыва, но она ослушалась. Из воды россиянка вышла с окровавленной рукой, травма не угрожала ее жизни.

В конце ноября акула напала на двух человек в австралийской провинции Новый Южный Уэльс. В результате атаки женщина скончалась, а мужчина попал в больницу с серьезными травмами. Местные власти на время закрыли пляжи и начали искать хищника.

США
Калифорния
акулы
нападения
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина отправили на строгий режим за миллион для сотрудника ФСБ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.