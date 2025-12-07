ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 21:27

Акула-нянька увидела растопыренные пальцы россиянки и начала кусаться

Россиянка едва не лишилась пальцев после укуса акулы-няньки на Мальдивах

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Акула-нянька едва не откусила пальцы российской туристке, которая отдыхала на Мальдивах, сообщает Telegram-канал «112». Организаторы предупредили девушку, что нельзя растопыривать пальцы во время заплыва, но она ослушалась.

Как сообщает канал, группу туристок вывезли в океан, чтобы поплавать и снять эффектные кадры с местными подводными обитателями. Организаторы уверяли, что акулы-няньки не представляют опасности для людей при строгом соблюдении правил поведения.

Из воды россиянка вышла с окровавленной рукой. По признанию девушки, боли она почти не почувствовала. Несмотря на травмы, она осталась довольна экскурсией и призвала подписчиков обязательно попробовать этот вид развлечений.

Ранее акула напала на двух человек в австралийской провинции Новый Южный Уэльс. В результате атаки женщина скончалась, а мужчина попал в больницу с серьезными травмами. Местные власти на время закрыли пляжи и начали искать хищника. До этого серфингист Энди Макдональд из Западной Австралии едва не стал жертвой акулы. Пострадавший был спасен своим другом: тот, услышав крики Макдональда, немедленно поплыл на помощь и начал бить морского хищника.

