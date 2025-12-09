ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:52

Отдых на Мальдивах закончился для россиянки пересадкой кожи

Россиянке провели операцию по пересадке кожи после нападения акулы на Мальдивах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянке провели операцию по пересадке кожи после нападения акулы на Мальдивах, сообщил Telegram-канал SHOT. Женщина получила серьезную травму на руке.

Как отметил канал, россиянка отправилась на снорклинг с акулами-няньками. В один момент ее унесло в место, куда бросают рыбу для хищников. Акула восприняла ее как добычу и укусила за руку.

Пострадавшую с кровотечением отвезли в ближайшее медучреждение. Там ей несколько часов проводили операцию по пересадке кожи. Позднее она обратилась в страховую компанию за компенсацией.

Ранее акула-нянька едва не откусила пальцы российской туристке, которая отдыхала на Мальдивах. Организаторы предупредили девушку, что нельзя растопыривать пальцы во время заплыва, но она ослушалась. Из воды россиянка вышла с окровавленной рукой. Она призналась, что боли почти не почувствовала. Несмотря на травмы, россиянка осталась довольна экскурсией.

До этого серфингист Энди Макдональд из Западной Австралии едва не стал жертвой акулы. Инцидент произошел у реки Маргарет. Мужчина рассказал, что появление акулы было внезапным и ему очень повезло, что рыбе удалось повредить только его доску.

Мальдивы
Россия
туристы
акулы
нападения
