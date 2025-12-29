Странная экспертиза, отказ съезжать: топ-5 вопросов к Долиной и ее делу

Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, как просила покупательница Полина Лурье, заявила адвокат девушки Анастасия Свириденко. По ее словам, артистка объявила, что ее семья съедет не раньше 5 января. Почему артистка позволяет себе подобные вольности и какие еще были странности в этом деле — в пяти вопросах к артистке от NEWS.ru.

Почему Лариса Долина затягивает с переездом из квартиры в Хамовниках?

Мосгорсуд удовлетворил исковые требования Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из квартиры. Однако певица затягивает с переездом, заявил NEWS.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его мнению, она делает это, чтобы «вызвать сочувствие к себе». Артистка заявляет о готовности освободить жилье 5 января, а добиться ее выселения в более сжатые сроки практически невозможно.

«При этом скандально известная квартира в Москве — не единственное жилье Долиной. У нее есть еще коттедж в Подмосковье», — рассказал Соловьев.

Почему суд признал Долину невменяемой в момент совершения сделки?

Самыми удивительным в деле Долиной была рекомендация покупателю Полине Лурье взыскивать деньги с мошенников, а не с Ларисы Долиной, заметил Соловьев. По его словам, это стало самым большим удивлением для него и многих его коллег.

«Как можно было открыть ящик Пандоры, признав Долину невменяемой именно в момент совершения сделки? Как это возможно? Все подогнано и выстроено таким образом, чтобы решение было то, которое хочет певица. Вопрос: как сторона Долиной формировала доказательства? На основании чего было разрушено право добросовестного покупателя? В этом основная конспирология», — подчеркнул Соловьев.

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru

Почему Долиной назначили политологическую экспертизу?

По словам Соловьева, непонятно, на основании чего защита Долиной подбирала доказательства. Например, артистке назначили политологическую экспертизу, чтобы подтвердить тот факт, что она пострадала от действий мошенников. По словам юриста, обычно ее назначают для анализа политической обстановки в стране.

«Эта экспертиза не является устоявшейся практикой в российской правовой системе. Проводится она очень редко, в исключительных случаях. Это нигде не прописанная, притянутая за уши вещь. Ее называют еще деструктологической, она рассматривает „деструктивные образования и вызовы, угрожающие здоровью и благосостоянию людей“. Предположу, что в случае Долиной такая экспертиза должна была подтвердить добросовестность заблуждения артистки в том, что она участвует в операции спецслужб. Ее результаты также могли помочь в том, чтобы „утяжелить“ версию нахождения Долиной под чужим влиянием и стать одним из главных доказательств в признании сделки недействительной», — прокомментировал Соловьев.

Почему в квартире Ларисы Долиной прописан ребенок?

Во время разбирательств оказалось, что в квартире Долиной прописана ее несовершеннолетняя внучка, продолжил Соловьев. По его словам, если певица прописала девочку после начала судебных тяжб, то так она могла попытаться усилить свою позицию.

«Но если в Росреестре к этому моменту значился другой собственник, нужно искать тех должностных лиц, которые прописали там ребенка. Напомню, что его можно выселить только с разрешения органов опеки в те условия, которые не ухудшат его качество жизни: например, рядом должны быть учебные заведения, а площадь квартиры не меньше нынешней», — отметил Соловьев.

Квартира певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке, дом 3 Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Зачем по делу Долиной нужно было выворачивать право наизнанку?

Ларису Долину признали потерпевшей по делу о мошенничестве, уточнил Соловьев. При этом неизвестно, куда пойдут деньги, которые она перевела злоумышленникам. Их могут направить на финансирование ВСУ, осуществление терактов и развитие военно-промышленного комплекса противника, предположил юрист.

«Раньше у тех, кто продавал квартиры и отдавал деньги мошенникам, даже не принимали заявления в полиции, утверждая, что право собственности зафиксировано за другим человеком. Из-за этого в нашей стране произошли тысячи трагедий. Многие люди из-за этого серьезно пострадали, многие ушли из жизни», — сказал Соловьев.

Он напомнил историю профессора МГУ, который покончил с собой на фоне того, что передал мошенникам единственное жилье и все накопления.

«Но Долина не пожелала быть потерпевшей. Именно этим объясняется то, что она не захотела отдавать квартиру Лурье», — отметил Соловьев.

Читайте также:

Лариса Долина: биография, личная жизнь, карьера, спор из-за квартиры

Долина посвятила песню потерянной квартире? Что известно, страдает ли она

Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой

Мусор и железный забор: как выглядит дом, где Долина продала квартиру

Эффект Долиной: как не купить квартиру у старушки-мошенницы, советы юристов