В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной» Росреестр: цифры о тысячах случаях мошенничества с квартирами не подтверждаются

Цифры о многотысячных случаях мошенничества с квартирами после резонансного дела Ларисы Долиной не подтверждаются, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. По его словам, в законодательстве достаточно инструментов, чтобы разрешать подобные споры.

Во всех этих историях, которые озвучивались, нигде не прозвучал Росреестр в негативном ключе. Регистрационный реестр нигде не был замешан — это показатель стабильности работы регистрационной системы и чистоты. Вообще мы решили с этой темой разобраться. Довелось услышать, что несколько тысяч сделок оспаривалось, но никто эти цифры не подтверждает, и мы в том числе, — сказал Бутовецкий.

Он добавил, что возможные изменения в законодательстве окажутся незначительными, упомянув одну поправку, согласно которой признание сделки недействительной должно сопровождаться определением порядка исполнения обязательств и невозможностью возврата квартиры продавцу, пока не возвращены деньги. Он также подчеркнул, что действующие положения Гражданского кодекса относительно действительности сделок существуют уже более века и успешно применяются на практике многие десятилетия.

Ранее адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.