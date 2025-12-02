Эффект Долиной: как не купить квартиру у старушки-мошенницы, советы юристов

В России набирает обороты «эффект Долиной»: суды одну за другой возвращают пенсионерам проданные ими же квартиры, из-за того что сделка якобы была заключена под влиянием мошенников. В итоге покупатели остаются без жилья и денег. Что рассказывают жертвы пенсионеров, как максимально обезопасить сделку — в материале NEWS.ru.

Как пенсионер обманул покупательницу

В NEWS.ru обратилась Ольга (имя изменено), купившая квартиру в Москве у 66-летнего пенсионера. Она рассказала, что родилась на Дальнем Востоке и всегда мечтала о своем угле в столице. Девушка много работала, долго копила деньги.

«В интернете я увидела объявление о продаже двухкомнатной квартиры на севере Москвы за 10 миллионов. Квартира была „убитая“, но я решила, что это мне подходит. Собственник — мужчина 66 лет — мне понравился. Во время просмотра квартиры он казался совершенно вменяемым. Показывал в телефоне фотки дочери и внуков, говорил, что скучает по ним, делился планами на вырученные деньги построить дом», — вспоминает собеседница NEWS.ru.

В итоге Ольга собрала свои сбережения, небольшой суммой ей помогли родственники, заняла денег у знакомых и решилась на сделку. На вопрос, почему он продает квартиру, пенсионер ответил, что хочет перебраться поближе к дочери в другой регион. Он спешил с продажей, мечтал поскорее закончить с переездом, говорит девушка.

«При оформлении сделки у него спросили, не находится ли он под воздействием третьих лиц и действительно ли хочет продать квартиру, на что он ответил, что все законно и по его желанию. Купля-продажа квартиры состоялась в банке, все официально, но уже через две недели меня вызвали в отделение уголовного розыска, где рассказали, что пенсионер находился под влиянием мошенников и не понимал, что делает», — рассказала Ольга.

Кого еще обманули пенсионеры

Жертвой в похожей ситуации стала многодетная мать из Красноярска. Она потеряла квартиру, купленную за пять миллионов рублей, в результате мошеннической схемы. Сделка выглядела прозрачной, но бывший владелец жилья изменил свое решение и обратился в суд, чтобы аннулировать договор.

53-летняя россиянка утверждает, что все документы были получены от владельца, который проживает в Москве. Сделка проходила под контролем сына женщины, который работает риелтором. Бывший владелец утверждает, что стал жертвой обмана и не понимал последствий, когда продавал квартиру. В итоге многодетная мать обязана выплачивать кредит за новое жилье, при этом она лишилась и квартиры, и денег, потраченных на ее покупку.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также в Москве родители купили квартиру для дочери у пожилой женщины, взяв кредиты и оформив ипотеку. Сделка прошла без явных нарушений. Пенсионерка активно общалась с сотрудниками банка, рассказывала о своей работе, семье и планах переехать к сыну. Это подтверждало ее адекватность и вменяемость.

Однако после оформления сделки женщина отказалась съезжать из квартиры, заявив, что находилась под влиянием мошенников. В итоге она обратилась в суд, который признал покупателя недобросовестным. Также экспертиза выявила у пенсионерки органическое расстройство личности, вызванное сосудистым заболеванием мозга, в связи с чем она не отдавала отчет своим действиям. Теперь семья осталась без квартиры и денег.

Почему суды возвращают проданные квартиры пенсионерам

Ситуации, когда суд возвращает купленную квартиру продавцу, но не компенсирует затраченные деньги покупателю, в России назвали «эффектом Долиной» и «бабушкиной схемой». Лариса Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года. Она продала свою квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей и, находясь под влиянием мошенников, перевела им вырученные деньги. В марте 2025 года московский суд признал сделку недействительной. Квартиру возвратили певице, преступники получили тюремные сроки, однако покупателю так и не вернули деньги.

По словам опрошенных NEWS.ru юристов, таких случаев сейчас очень много. Бывший следователь Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru назвал их «позором судебной системы».

«По моему убеждению, проблема требует скорейшего внимания властей. Верховный суд может повлиять на пересмотр таких дел», — считает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деньги людям можно вернуть из бюджета, предположил адвокат. Он обратил внимание на то, что жертвами таких сделок становятся многодетные семьи и другие добросовестные покупатели.

«Это социальная установка — раз пенсионер, значит, нужно помогать и он априори — жертва мошенников. Такая нездоровая тенденция не имеет ничего общего с законностью», — прокомментировал Багатурия.

Как не стать жертвой квартирных мошенников

Чтобы обезопаситься от подобных сделок, временно не стоит покупать квартиры у пенсионеров, предложил Багатурия. Он также отметил, что надо отложить приобретение жилья как минимум до тех пор, пока Верховный суд не выдаст разъяснения по таким ситуациям.

Покупателям недвижимости нужно проявлять осмотрительность, сказал NEWS.ru вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Особенно это касается случаев, когда одинокие пенсионеры продают единственное жилье.

«Первым делом нужно узнать, где человек планирует жить после продажи, прояснить сроки его выезда из квартиры, уточнить, знают ли родные о продаже, выйти с ними на связь, убедиться в поддержке сделки. Также стоит получить письменное согласие родственников на прописку пенсионера по новому адресу», — порекомендовал Апрелев.

Во-вторых, необходимо убедиться, что цена на жилье рыночная. Для этого можно сравнить ее с похожими объектами или заказать отчет у независимого оценщика. Стоит также провести экспертизу вменяемости продавца, получив справки из психоневрологического диспансера.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Для снижения судебных рисков сделку следует заключать под контролем специализирующихся на подобных ситуациях риелторов. При этом можно ⁠воспользоваться нотариальным удостоверением, произвести расчеты по безналу через аккредитивный счет в банке», — продолжил риелтор.

В-третьих, он посоветовал разделить сумму расчета на две части: первую — продавцу в качестве аванса, вторую — после подписания акта передачи квартиры. Кроме того, необходимо провести правовую экспертизу: убедиться в отсутствии залога на квартиру, рассмотреть все наследственные права, сказал Апрелев.

Какие меры по борьбе с мошенниками предлагают в Госдуме

Пожилых людей, оспаривающих продажу своей недвижимости, следует проверять на детекторе лжи для противодействия мошенническим схемам, предложил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, решения по ряду сделок с недвижимостью принимались с сомнительными аргументами.

«Если мы сейчас продолжим этот беспредел, то у нас это так и не остановится. Я считаю, что надо проверить все сделки, все попытки оспаривания недвижимости. Слишком умные, слишком грамотные заявители по возвращению недвижимости вызывают некоторые вопросы», — высказался Милонов.

Он заострил внимание на том, что потерпевшие почти никогда не могут предоставить доказательства передачи денег мошенникам. Чтобы исключить подобные ситуации, депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон проработали ряд инициатив.

«Среди основных следует выделить обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, а также обязательное страхование таких сделок в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным. Инициативы уже готовы, ждем по ним позицию Верховного суда», — сообщил NEWS.ru Колунов.

