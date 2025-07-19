Что делать, если обманули мошенники? Инструкция, как спасти деньги

Минимизировать последствия утечки личных данных поможет так называемый «золотой час», сообщила пресс-служба УБК МВД России. О чем идет речь, как спасти деньги от мошенников?

Что делать, если обманули мошенники? Инструкция

Как пояснили в МВД, понятие «золотой час» используется среди реаниматологов для отсчета времени после получения травмы, когда высок шанс, что первая помощь и лечение будут наиболее эффективными.

«Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него тоже есть „золотой час“, чтобы минимизировать последствия», — подчеркнули в киберполиции.

При разглашении данных банковской карты необходимо сразу же сменить пароль и код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, а также сообщить банку о звонке или сообщении от злоумышленников. Если «утекли» данные государственного сервиса, например Госуслуг, то стоит также сменить пароль, затем позвонить на горячую линию сервиса и рассказать о возможной компрометации, а также обратиться в МВД и передать информацию об инциденте.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда под угрозой оказывается мобильный номер. Злоумышленники, получив контроль над сим-картой, могут сбрасывать пароли в различных сервисах, получать коды двухфакторной аутентификации и рассылать мошеннические сообщения от имени жертвы. В этом случае нужно немедленно связаться с оператором связи, перенести привязку важных сервисов на новый номер и внимательно отслеживать СМС о перевыпуске или блокировке сим-карты.

При разглашении данных и пароля соцсетей и мессенджеров необходимо сменить пароль на более сложный и включить двухфакторную идентификацию. В списке привязанных к аккаунту устройств нужно срочно отключить все незнакомые и недоступные девайсы. При подозрении, что учетная запись скомпрометирована, например не приходят одноразовые коды безопасности, следует сразу обратиться в службу поддержки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Предупредите ваш круг контактов, что вашим аккаунтом в мессенджере могут завладеть злоумышленники с целью, например, рассылать сообщения с просьбой одолжить денег. Попросите родственников и близких: если мошенники будут писать с украденного контакта, то следует массово жаловаться в службу поддержки мессенджера», — добавили в ведомстве.

Эти шаги помогут защититься от компрометации переписок, доступа злоумышленников к чувствительной информации, мошенничества и шантажа.

Что еще предпринять для защиты от мошенников

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что ежедневно миллионы людей становятся жертвами фишинга, теряя доступ к своим финансам и личным данным. По его словам, технология блокировки спама поможет защититься от телефонных мошенников.

«По данным исследований, в среднем люди получают от 25 до 40 спам-звонков в месяц. Соблюдайте определенные меры предосторожности. Не разглашайте по телефону платежную или финансовую информацию. Используйте технологии блокировки спама и мошеннических звонков», — сообщил Щербаченко.

Он отметил, что не стоит доверять звонкам от якобы сотрудников банков или государственных структур. Сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.

«Защититься от телефонных мошенников поможет голосовой ассистент. Он сам ответит на звонок, запишет его, переведет в текст и сохранит в приложении. Не доверяйте внезапным звонкам из банка или силовых структур. Банки звонят исключительно с предложением кредитов, не просят подтвердить данными из СМС и не запрашивают персональные данные. Скачивайте приложение только на официальных ресурсах, обязательно проверяйте отзывы и дату загрузки этого приложения и правообладателя», — добавил специалист.

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