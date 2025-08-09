Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 08:44

Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Николай Ноздрев Николай Ноздрев Фото: Алексей Заврачаев/ТАСС

Посол России Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ не приглашали на памятные мероприятия в этом городе и Хиросиме с 2022 года под разными лицемерными предлогами.

Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами «сложной международной обстановки», — сказал Ноздрев.

Посол рассказал, что решил посетить церемонию в Нагасаки из-за неполитизированного подхода администрации города. Он пояснил, что, в отличие от властей Хиросимы, представители правительства Нагасаки лично посетили российскую дипмиссию и передали письмо с приглашением.

Ранее мэр Нагасаки Сиро Судзуки в своем выступлении на траурной церемонии памяти погибших и пострадавших в бомбардировке не стал называть страну, сбросившую бомбу на город. Вместо этого он напомнил, что важно одно — чтобы ядерной войны никогда не было.

Глава города отметил, что сейчас перед каждым человеком на планете встал вопрос выживания. Кризис может затронуть весь мир, добавил он. Японский премьер-министр Сигэру Исиба также не упомянул США, как и секретарь ООН Антониу Гутерриш.

