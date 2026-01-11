Премьер Японии намекнула на досрочный роспуск парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность досрочного роспуска нижней палаты парламента, заявил в эфире телеканала NHK лидер Партии обновления Японии Хирофуми Есимура. Конкретные сроки роспуска в начале года не назывались, однако Есимура подчеркнул готовность своей политической силы к любому сценарию.

Решение о роспуске — прерогатива премьера, если такое решение будет принято, мы готовы бороться в любой момент, — заявил политик.

В Либерально-демократической партии Японии растет уверенность, что премьер-министр Санаэ Такаити распустит нижнюю палату парламента 23 января, утверждает The Japan Times со ссылкой на свои источники в правительстве. Глава политического отдела ЛДП Кобаяси Такаюки подчеркнул, что депутаты должны быть готовы к действиям, как на поле боя. Министерство внутренних дел уже поручило префектурам начать подготовку к возможным всеобщим выборам в середине февраля.

Ранее кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаити утвердил проект бюджета в размере $785 млрд (около 62 трлн рублей). Газета The Guardian утверждает, что в нем предусмотрены рекордные расходы на оборону из-за якобы угрозы со стороны Китая.