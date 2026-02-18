В Японии переизбрали премьер-министра

Лидера правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити переизбрали премьер-министром страны, сообщает The Mainichi. По информации издания, во время голосования в ключевой нижней палате парламента за нее проголосовали 354 депутата.

При этом параллельно с голосованием в нижней палате проходит голосование и в верхней, где правящий блок находится в меньшинстве. Однако последнее слово в вопросе выбора премьера остается за нижней палатой, что означает фактическое переизбрание Такаити.

Ранее Такаити заявила, что, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях, Япония сохраняет приверженность курсу на заключение мирного договора с Россией. По ее словам, Токио хочет решить проблему принадлежности «северных территорий» — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

До этого стало известно, что видео с речью премьер-министра Японии всего за девять дней набрало более 100 млн просмотров в японском сегменте YouTube. Фактически ролик обогнал вирусные клипы местных айдол-групп и поп-исполнителей. В нем Такаити говорит о необходимости перемен и «решительных шагов ради будущего страны».