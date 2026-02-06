Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:29

Видеоролик с Такаити набрал 100 млн просмотров и обогнал хиты айдолов

Видео премьера Японии на YouTube набрало более 100 млн просмотров за девять дней

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Видео с речью премьер-министра Японии Санаэ Такаити всего за девять дней набрал более 100 млн просмотров в японском сегменте YouTube, ролик размещен на канале правящей Либерально-демократической партии. Фактически он обогнал вирусные клипы местных айдол-групп и поп-исполнителей. К настоящему моменту это видео просмотрели свыше 137 млн человек.

Ролик под названием «Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим» длительностью 30 секунд был размещен 26 января. В нем глава правительства говорит о необходимости перемен и «решительных шагов ради будущего страны».

Так, 2 февраля число просмотров превысило 74 млн, 3 февраля — 90 млн, а 4 февраля видео преодолело рубеж в 100 млн. При этом некоторые интернет-пользователи предположили, что ролик могли продвигать с помощью рекламы, невзирая на то, что платная онлайн-агитация в Японии запрещена на законодательном уровне.

Ранее заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато, говоря про южную часть Курильских островов, заявил, что Япония собирается закрыть вопрос принадлежности «северных территорий». По его словам, в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой.

