Видеоролик с Такаити набрал 100 млн просмотров и обогнал хиты айдолов Видео премьера Японии на YouTube набрало более 100 млн просмотров за девять дней

Видео с речью премьер-министра Японии Санаэ Такаити всего за девять дней набрал более 100 млн просмотров в японском сегменте YouTube, ролик размещен на канале правящей Либерально-демократической партии. Фактически он обогнал вирусные клипы местных айдол-групп и поп-исполнителей. К настоящему моменту это видео просмотрели свыше 137 млн человек.

Ролик под названием «Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим» длительностью 30 секунд был размещен 26 января. В нем глава правительства говорит о необходимости перемен и «решительных шагов ради будущего страны».

Так, 2 февраля число просмотров превысило 74 млн, 3 февраля — 90 млн, а 4 февраля видео преодолело рубеж в 100 млн. При этом некоторые интернет-пользователи предположили, что ролик могли продвигать с помощью рекламы, невзирая на то, что платная онлайн-агитация в Японии запрещена на законодательном уровне.

