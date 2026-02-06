В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией

В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией Замгенсекретаря кабмина Японии Сато призвал решить вопрос Курильских островов

Япония собирается закрыть вопрос принадлежности «северных территорий», заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато, говоря про южную часть Курильских островов. По его словам, в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой, передает ТАСС.

Вопрос о «северных территориях» является самым важным в отношениях между Японией и Россией. Правительство придерживается позиции о [необходимости] решения вопроса принадлежности четырех северных островов и заключения мирного договора с Россией, — сказал Сато.

Он добавил, что сегодня отношения Японии и России «остаются в сложной ситуации». Сато связал это с продолжающимся конфликтом на Украине. Однако, несмотря на это, в Токио настроены «упорно осуществлять взаимодействие с российской стороной».

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал неактуальными разговоры о немедленном заключении мирного договора между Россией и Японией. Он отметил, что Токио сегодня продвигает в своей внешней политике нарративы американской администрации.