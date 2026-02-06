В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией

Япония собирается закрыть вопрос принадлежности «северных территорий», заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато, говоря про южную часть Курильских островов. По его словам, в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой, передает ТАСС.
Вопрос о «северных территориях» является самым важным в отношениях между Японией и Россией. Правительство придерживается позиции о [необходимости] решения вопроса принадлежности четырех северных островов и заключения мирного договора с Россией, — сказал Сато.
Он добавил, что сегодня отношения Японии и России «остаются в сложной ситуации». Сато связал это с продолжающимся конфликтом на Украине. Однако, несмотря на это, в Токио настроены «упорно осуществлять взаимодействие с российской стороной».
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал неактуальными разговоры о немедленном заключении мирного договора между Россией и Японией. Он отметил, что Токио сегодня продвигает в своей внешней политике нарративы американской администрации.