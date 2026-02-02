Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме рассказали о заключении мира между РФ и Японией

Слуцкий: разговоры о мире между РФ и Японией в ближайшее время неактуальны

Разговоры о немедленном заключении мирного договора между Россией и Японией неактуальны, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий отметил, что Токио сегодня продвигает в своей внешней политике нарративы американской администрации.

Говорить о немедленном заключении мирного договора сегодня было бы неактуально. Если вы помните, ранее президент России Владимир Путин предлагал заключить мирный договор без предварительных условий и территориальных привязок. Однако японское руководство продолжает настаивать на пересмотре, по сути, итогов Второй мировой войны и раз за разом возвращается к вопросу принадлежности Курильских островов. Для нас же этот вопрос закрыт раз и навсегда. Это наша земля. А Россия своим суверенитетом не торгует, — заключил депутат.

Ранее политолог Юрий Светов заявил NEWS.ru, что Япония не наладит отношения с Россией из-за непреодолимых территориальных споров вокруг четырех островов Курильской гряды. По его словам, новый премьер-министр страны Санаэ Такаити, говоря о желании нормализовать отношения с Москвой, лишь повторяет ритуальную фразу, не предлагая никакого нового курса.

