«Состояние тяжелое»: в Японии захотели заключить мирный договор с Россией Такаити заявила о желании Японии подписать мирное соглашение с Россией

Несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях, Япония сохраняет приверженность курсу на заключение мирного договора с Россией, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. По ее словам, которые передает РИА Новости, Токио хочет решить проблему принадлежности «северных территорий» — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной, — подчеркнула политик.

Также она назвала обидным тот факт, что спустя 80 лет после войны территориальный вопрос по-прежнему не решен. Такаити добавила, что японское правительство тяжело воспринимает отсутствие прогресса по ситуации вокруг Курильских островов.

Ранее заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато, говоря о южной части Курильских островов, заявил, что Токио собирается закрыть вопрос принадлежности «северных территорий». По его мнению, отношения Японии и России остаются в сложной ситуации, что связано в том числе с конфликтом на Украине.