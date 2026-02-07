Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 07:51

«Состояние тяжелое»: в Японии захотели заключить мирный договор с Россией

Такаити заявила о желании Японии подписать мирное соглашение с Россией

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: Rodrigo Reyes Marin/XinHua/Global Look Press
Несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях, Япония сохраняет приверженность курсу на заключение мирного договора с Россией, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. По ее словам, которые передает РИА Новости, Токио хочет решить проблему принадлежности «северных территорий» — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной, — подчеркнула политик.

Также она назвала обидным тот факт, что спустя 80 лет после войны территориальный вопрос по-прежнему не решен. Такаити добавила, что японское правительство тяжело воспринимает отсутствие прогресса по ситуации вокруг Курильских островов.

Ранее заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато, говоря о южной части Курильских островов, заявил, что Токио собирается закрыть вопрос принадлежности «северных территорий». По его мнению, отношения Японии и России остаются в сложной ситуации, что связано в том числе с конфликтом на Украине.

Япония
Россия
Санаэ Такаити
Курильские острова
