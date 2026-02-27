«Дошло уже до мистики»: Мостовой о тренерах в «Спартаке», Карпине и ЦСКА

27 февраля возобновляется Российская премьер-лига (РПЛ). В этом сезоне за первое место борются сразу четыре команды: действующий чемпион «Краснодар», петербургский «Зенит», московские «Локомотив» и ЦСКА. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал фаворитов в гонке за титул, оценил нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо и предположил, удержится ли калининградская «Балтика» на пятой позиции.
«Зенит» остается фаворитом, как и «Краснодар»
— Зимой «Зенит» купил двух игроков — Джона Джона и Джона Дурана. Это делает клуб безальтернативным фаворитом чемпионата?
— «Зенит» купил двоих, потому что отдал троих. Поменяли [Лусиано] Гонду на [Игоря] Дивеева, здесь будет интересно посмотреть. ЦСКА всегда был нужен нападающий. «Зенит» остается фаворитом, как и «Краснодар», потому что они никого не потеряли. Эти две команды будут бороться за чемпионство, как и в прошлом году. Я думаю, что, скорее всего, кто-то однозначно вклинится, потому что ЦСКА и «Локомотив» находятся рядом. Будет чемпионская интрига с первой игры «Зенит» — «Балтика», и она сохранится до конца сезона.
— «Краснодар» усилился точечно. Клуб подписал Илью Ваханию и Хуана Боселли, а также сохранил прежний состав. Могут ли «быки» повторить прошлогодний успех?
— Они будут бороться до последнего тура. [Джон] Кордоба в порядке, здоров. Он очень серьезный игрок для «Краснодара». Боселли пришел ему на помощь в атаке. Он был одним из лучших в «Пари НН». Это усиление. Для Боселли это хороший переход, потому что в Нижнем Новгороде он боролся за выживание, а сейчас находится в команде, которая борется за чемпионство. Но ему будет тяжело рассчитывать на большое количество игрового времени. Непросто вытеснить из состава Кордобу или Эдуарда Сперцяна. Но свои 30 минут тайм он всегда получит.
— ЦСКА очень хорошо усилился зимой: взяли Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова и Матеуса Рейса. Армейцы будут в тройке или способны на большее?
— Конечно, могут. У них небольшое отставание от «Зенита» и «Краснодара». Любая осечка конкурента, твоя победа — и ты снова в тройке. Я говорил с самого начала чемпионата, что «Локомотив» будет наверху. Если раньше они скатывались на шестое место, то сейчас держатся. Мне будет очень интересно посмотреть на эти две команды и, конечно, на «Спартак».
— Насколько потеря Дмитрия Баринова скажется на «Локомотиве»?
— Он был лидером и капитаном «Локомотива». Но летом приобрели трех футболистов, которые гарантируют десять забитых мячей. Я имею в виду Александра Руденко, Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко. Поэтому они и находятся наверху. Если бы у ЦСКА была нападающий уровня Кордобы, то они были бы выше.
«В „Спартаке“ уже кого только не перепробовали!»
— «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо. Как относитесь к его кандидатуре?
— Когда Карседо только появился, я говорил, что это нормальная кандидатура. В «Спартаке» уже кого только не перепробовали! Назначали главными тренерами даже людей, которые никогда не играли в футбол. Уже до мистики доходит. Хотя в нашем футболе предостаточно людей, которые смотрели футбол по телевизору, а потом вдруг стали тренерами. Такое бывает. Как говорится: «Михалыч, это Россия». Карседо ранее был в «Спартаке», он много лет являлся помощником [Унаи] Эмери.
В футболе давным-давно все придумано. Выиграет «Спартак» три игры подряд — будут на руках носить. Проиграют — будет как со [Деяном] Станковичем и другими.
— Красно-белые сделали всего одно приобретение — Владислав Саусь из «Балтики». Видите ли вы какие-то проблемные зоны, кого еще нужно подписать?
— От хорошего футболиста никто не откажется. Другое дело, что у тебя в запасе сидят еще десять таких же хороших, а играть хотят все. Куда их девать? В «Спартаке» переизбыток игроков.
«Талалаев обеспечит себе хайп минимум на три года»
— «Балтика» пока в пятерке, но у нее разобрали часть игроков. Удастся ли клубу удержаться в группе лидеров?
— В других командах тоже разбирают игроков, продают, покупают. Здесь нет ничего такого. Давайте дождемся конца сезона. Многие расхваливали «Балтику» и правильно делали. Во многих лигах есть команда, которая выстреливает. Сейчас они молодцы. Посмотрим, на каком месте будут в конце сезона. Ребята наслаждаются, получают удовольствие. Интересно, как они проявят себя в первом матче против «Зенита».
— Зимой ходили разговоры, что Андрей Талалаев может пойти на повышение в «Спартак» или «Динамо». Окажется ли он когда-нибудь в топ-клубе? Правильно ли сделал, что не оставил «Балтику»?
— Талалаев побывал во многих командах — из одной выгоняли, из другой убирали, из третьей еще что-то. По-моему, года два назад за месяц его уволили из трех клубов. Получилось — и хорошо, смысл что-то менять? Представляете, если «Балтика» по итогам чемпионата войдет, например, в тройку? Талалаев обеспечит себе хайп минимум на три года.
«Балтику» часто сравнивают с «Лестером», который сенсационно выиграл чемпионат Англии (в 2016 году. — NEWS.ru). Команда была сильная, но неизвестная. Еще после первого круга я говорил: «Посмотрите, какие ребята»! Так часто бывает. Хороших игроков просто нужно увидеть.
— Какие перспективы будут у «Динамо» в конце чемпионата? Сезон в РПЛ упущен, остался шанс в Кубке России, новый тренерский штаб.
— Вопрос хороший, но лучше его задать чуть позже. Все нормально, у «Динамо» все хорошо. Штаб Ролана [Гусева] — отличные ребята. Команда находится на десятом месте — хуже не будет. Поэтому они будут работать и получать наслаждение. Окажутся выше — хорошо, не получится — скажут: «Ну а что, мы тут при чем»?
Шансы взять Кубок? Сейчас все претендуют. С новым форматом даже непонятно, кто, где, с кем играет и когда вылетает.
— Есть ли изменения в «Динамо» Гусева по сравнению с тем, что было при Валерии Карпине?
— Ничего не вижу. Все те же футболисты, играют так же. Все то же самое. Просто нельзя совмещать, это и наказало немножко Карпина. В принципе, никто не огорчен, все рады, все заработали.
— Лимит на легионеров нужно оставить как есть или требуются изменения?
— Я всю жизнь играл за границей. Там были и лимиты, и все что угодно. Если ты сильнее, то играешь. Неважно, какой у тебя паспорт.
— Кто из молодых игроков прямо сейчас может уехать в Европу и проявить себя?
— Многие могут, но вопрос в том, зачем нам Европа? Нас и здесь неплохо кормят. Многие пытались уехать, но вернулись через полгода. Футболисты говорят: «Для меня сейчас деньги не играют роли». Конечно, ты миллионер! Или кто-то чем-то хвастается. Конечно, у тебя есть деньги! Ты попробуй купить что-нибудь без денег и с зарплатой 50 тысяч.
Читайте также:
«В „Спартаке“ все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
«Не хватает „Красной машины“»: Журова о Петросян, Малинине и Олимпиаде-2026
Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026