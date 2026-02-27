«Дошло уже до мистики»: Мостовой о тренерах в «Спартаке», Карпине и ЦСКА

«Дошло уже до мистики»: Мостовой о тренерах в «Спартаке», Карпине и ЦСКА

27 февраля возобновляется Российская премьер-лига (РПЛ). В этом сезоне за первое место борются сразу четыре команды: действующий чемпион «Краснодар», петербургский «Зенит», московские «Локомотив» и ЦСКА. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал фаворитов в гонке за титул, оценил нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо и предположил, удержится ли калининградская «Балтика» на пятой позиции.

«Зенит» остается фаворитом, как и «Краснодар»

— Зимой «Зенит» купил двух игроков — Джона Джона и Джона Дурана. Это делает клуб безальтернативным фаворитом чемпионата?

— «Зенит» купил двоих, потому что отдал троих. Поменяли [Лусиано] Гонду на [Игоря] Дивеева, здесь будет интересно посмотреть. ЦСКА всегда был нужен нападающий. «Зенит» остается фаворитом, как и «Краснодар», потому что они никого не потеряли. Эти две команды будут бороться за чемпионство, как и в прошлом году. Я думаю, что, скорее всего, кто-то однозначно вклинится, потому что ЦСКА и «Локомотив» находятся рядом. Будет чемпионская интрига с первой игры «Зенит» — «Балтика», и она сохранится до конца сезона.

— «Краснодар» усилился точечно. Клуб подписал Илью Ваханию и Хуана Боселли, а также сохранил прежний состав. Могут ли «быки» повторить прошлогодний успех?

— Они будут бороться до последнего тура. [Джон] Кордоба в порядке, здоров. Он очень серьезный игрок для «Краснодара». Боселли пришел ему на помощь в атаке. Он был одним из лучших в «Пари НН». Это усиление. Для Боселли это хороший переход, потому что в Нижнем Новгороде он боролся за выживание, а сейчас находится в команде, которая борется за чемпионство. Но ему будет тяжело рассчитывать на большое количество игрового времени. Непросто вытеснить из состава Кордобу или Эдуарда Сперцяна. Но свои 30 минут тайм он всегда получит.

Джон Кордоба Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

— ЦСКА очень хорошо усилился зимой: взяли Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова и Матеуса Рейса. Армейцы будут в тройке или способны на большее?

— Конечно, могут. У них небольшое отставание от «Зенита» и «Краснодара». Любая осечка конкурента, твоя победа — и ты снова в тройке. Я говорил с самого начала чемпионата, что «Локомотив» будет наверху. Если раньше они скатывались на шестое место, то сейчас держатся. Мне будет очень интересно посмотреть на эти две команды и, конечно, на «Спартак».

— Насколько потеря Дмитрия Баринова скажется на «Локомотиве»?

— Он был лидером и капитаном «Локомотива». Но летом приобрели трех футболистов, которые гарантируют десять забитых мячей. Я имею в виду Александра Руденко, Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко. Поэтому они и находятся наверху. Если бы у ЦСКА была нападающий уровня Кордобы, то они были бы выше.

«В „Спартаке“ уже кого только не перепробовали!»

— «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо. Как относитесь к его кандидатуре?

— Когда Карседо только появился, я говорил, что это нормальная кандидатура. В «Спартаке» уже кого только не перепробовали! Назначали главными тренерами даже людей, которые никогда не играли в футбол. Уже до мистики доходит. Хотя в нашем футболе предостаточно людей, которые смотрели футбол по телевизору, а потом вдруг стали тренерами. Такое бывает. Как говорится: «Михалыч, это Россия». Карседо ранее был в «Спартаке», он много лет являлся помощником [Унаи] Эмери.

В футболе давным-давно все придумано. Выиграет «Спартак» три игры подряд — будут на руках носить. Проиграют — будет как со [Деяном] Станковичем и другими.

Хуан Карлос Карседо Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

— Красно-белые сделали всего одно приобретение — Владислав Саусь из «Балтики». Видите ли вы какие-то проблемные зоны, кого еще нужно подписать?

— От хорошего футболиста никто не откажется. Другое дело, что у тебя в запасе сидят еще десять таких же хороших, а играть хотят все. Куда их девать? В «Спартаке» переизбыток игроков.

«Талалаев обеспечит себе хайп минимум на три года»

— «Балтика» пока в пятерке, но у нее разобрали часть игроков. Удастся ли клубу удержаться в группе лидеров?

— В других командах тоже разбирают игроков, продают, покупают. Здесь нет ничего такого. Давайте дождемся конца сезона. Многие расхваливали «Балтику» и правильно делали. Во многих лигах есть команда, которая выстреливает. Сейчас они молодцы. Посмотрим, на каком месте будут в конце сезона. Ребята наслаждаются, получают удовольствие. Интересно, как они проявят себя в первом матче против «Зенита».

— Зимой ходили разговоры, что Андрей Талалаев может пойти на повышение в «Спартак» или «Динамо». Окажется ли он когда-нибудь в топ-клубе? Правильно ли сделал, что не оставил «Балтику»?

— Талалаев побывал во многих командах — из одной выгоняли, из другой убирали, из третьей еще что-то. По-моему, года два назад за месяц его уволили из трех клубов. Получилось — и хорошо, смысл что-то менять? Представляете, если «Балтика» по итогам чемпионата войдет, например, в тройку? Талалаев обеспечит себе хайп минимум на три года.

«Балтику» часто сравнивают с «Лестером», который сенсационно выиграл чемпионат Англии (в 2016 году. — NEWS.ru). Команда была сильная, но неизвестная. Еще после первого круга я говорил: «Посмотрите, какие ребята»! Так часто бывает. Хороших игроков просто нужно увидеть.

Андрей Талалаев Фото: Виталий Невар/РИА Новости

— Какие перспективы будут у «Динамо» в конце чемпионата? Сезон в РПЛ упущен, остался шанс в Кубке России, новый тренерский штаб.

— Вопрос хороший, но лучше его задать чуть позже. Все нормально, у «Динамо» все хорошо. Штаб Ролана [Гусева] — отличные ребята. Команда находится на десятом месте — хуже не будет. Поэтому они будут работать и получать наслаждение. Окажутся выше — хорошо, не получится — скажут: «Ну а что, мы тут при чем»?

Шансы взять Кубок? Сейчас все претендуют. С новым форматом даже непонятно, кто, где, с кем играет и когда вылетает.

— Есть ли изменения в «Динамо» Гусева по сравнению с тем, что было при Валерии Карпине?

— Ничего не вижу. Все те же футболисты, играют так же. Все то же самое. Просто нельзя совмещать, это и наказало немножко Карпина. В принципе, никто не огорчен, все рады, все заработали.

— Лимит на легионеров нужно оставить как есть или требуются изменения?

— Я всю жизнь играл за границей. Там были и лимиты, и все что угодно. Если ты сильнее, то играешь. Неважно, какой у тебя паспорт.

— Кто из молодых игроков прямо сейчас может уехать в Европу и проявить себя?

— Многие могут, но вопрос в том, зачем нам Европа? Нас и здесь неплохо кормят. Многие пытались уехать, но вернулись через полгода. Футболисты говорят: «Для меня сейчас деньги не играют роли». Конечно, ты миллионер! Или кто-то чем-то хвастается. Конечно, у тебя есть деньги! Ты попробуй купить что-нибудь без денег и с зарплатой 50 тысяч.

Читайте также:

«В „Спартаке“ все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА

«Не хватает „Красной машины“»: Журова о Петросян, Малинине и Олимпиаде-2026

Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026