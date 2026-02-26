Зимняя Олимпиада — 2026
«Обеспечит хайп на три года»: Мостовой оценил работу Талалаева в «Балтике»

Мостовой: Талалаев обеспечит хайп на три года, если «Балтика» будет в тройке РПЛ

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Если тренер «Балтики» Андрей Талалаев выведет команду в призовую тройку Российской премьер-лиги (РПЛ), то обеспечит себе хайп минимум на три года, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой. По его словам, раньше наставника быстро увольняли из других клубов, но сейчас у него все получается в «Балтике».

Талалаев побывал во многих командах — из одной выгоняли, из другой убирали, из третьей еще что-то. По-моему, его года два назад за месяц из трех клубов уволили. Получилось и хорошо, смысл что-то менять? Представляете, если «Балтика» по итогу войдет, например, в тройку? Талалаев обеспечит себе хайп минимум года на три, — считает Мостовой.

Ранее Мостовой заявил, что московское «Динамо» имеет хорошие перспективы с тренерским штабом в лице Ролана Гусева, Юрия Жиркова и Романа Шаронова. Он напомнил, что команда идет на 10-м месте в РПЛ, поэтому при этих специалистах «хуже не будет». Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенита» против калининградской «Балтики».

Александр Мостовой
ФК Балтика
Андрей Талалаев
футболисты
Кирилл Николаев
К. Николаев
